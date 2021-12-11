المؤبد لقاتل زوجتة طعنا بالسكين ليلة عيد الأضحى فى بنى سويف

قضت محكمة جنايات بني سويف، اليوم السبت، بالحكم بالمؤبد لقاتل زوجتة طعنا بالسكين ليلة عيد الاضحى بمدينة اهناسيا غرب المحافظة.

ونظرت محكمة جنايات بني سويف برئاسة المستشار عبدالحي فازورة أولي جلسات القضية رقم 17168 لسنة 2021 جنايات مركز إهناسيا والمقيدة برقم 1690 لسنة 2021 كلي بني سويف، حيث قام المتهم فيها زوج بقتل زوجته بإهناسيا ليلة عيد الأضحي عمدا مع سبق الإصرار بطعنها بسكين لخلافات زوجية.

وتعود الواقعة إلى شهر يوليو الماضي بعدما أقدم زوج على قتل زوجته بطعنها بـ25 طعنة بسلاح أبيض "سكين" داخل محل ملابس تعمل به بمركز إهناسيا فى وقفة عيد الأضحى المبارك بسبب خلافات بينهما بعد ورفض الزوجة العودة إلى منزلها وتحولت فرحة العيد إلى حزن.

حيث قام الزوج بالتجرد من مشاعرة وقام بتسديد 25 طعنة في صدر وبطن زوجته حتى سقطت غارقة فى الدماء وسط محل الملابس، وأقدم على الانتحار بقطع شرايين يده بعدها.

وتعود الواقعة بتلقي مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بإقدام زوج يدعى «م. م. س» 33 سنة، بقتل زوجته وتدعى "ش. م" 28 سنة، بطعنها عدة طعنات بآلة حادة «سكين» ووفاتها في الحال، ثم إقدامه على الانتحار بقطع شرايين يده فى وقفة عيد الأضحى وفى ليلة العيد.

وتبين من التحريات الأولية للواقعة فى ذلك الوقت أن المتهم متزوج منذ عام 2007 وأنجبا طفلين، وأن هناك خلافات حدثت بينهما قررت الزوجة ترك المنزل وأن الزوج ذهب إليها فى محل ملابس تعمل به بعد علمه بقيام زوجته بقضية خُلع عليه، وقام باستخراج سلاح أبيض سكين من جيبه وقام بطعن زوجته حتى فارقت الحياة وأقدم على قطع شرايين يده إلا أنه تم إنقاذه ونقله إلى المستشفى.

