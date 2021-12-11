إعدام 80 شيشة خلال حملات مكبرة لمواجهة كورونا بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية لمتابعة تطبيق التراخيص و الإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك تكثيف حملات رفع الإشغالات للحفاظ على حرم الطريق وتيسير الحركة المرورية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي هذا الشأن أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن إعدام ٨٠ شيشة بعد مصادرتها بالمرور على المقاهي والكافتيريات بمركز ومدينه ابوالمطامير، وبمركز ومدينة كوم حمادة تم تحرير ١٥ محضر لعدم تطبيق الإجراءات الإحترازية ومصادرة ٣ شيشة.

كما تمكنت الحملة من رفع ٩٠ حالة إشغال طريق مخالفة تنوعت مابين ثابت ومتحرك بنطاق الشوارع والميادين بمركزي ابوحمص والدلنجات.

وتم التحفظ على المضبوطات وجارى تحرير المحاضر اللازمة حيال المواطنين المخالفين وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالمحافظة بتنفيذ حملة بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك الفرع الإقليمي بالبحيرة و الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور حيث أسفرت عن تحرير عدد ٢٠ محضر على النحو التالي:-عدد 2 محضر لــ 2 اكاديمية لتعليم مهنه التمريض بدون ترخيص وعدد 18محضر لمحلات متنوعه مابين معارض السيارات.

و ملابس وسوبر ماركت و محمول و اجهزه كهربائية ومفروشات، وذلك لعدم الإعلان عن الاسعار وسياسه الاستبدال والاسترجاع وعدم تقديم فواتير ضريبيه لجمهور المستهلكين بالمخالفة لقانون حمايه المستهلك

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة إستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط الأسواق مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المواطنين المخالفين.