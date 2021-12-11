تأييد حكم الإعدام الصادر ضد قاتل عروس بنها

قضت محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام الصادر ضد قاتل عروس بنها وتأييد الحكم الصادر بالسجن والحبس على باقي المتهمين.

صدر الحكم برئاسة، المستشار محمد رضا حسين وعضوية المستشارين على حسامین، عادل عمارة و ياسر جميل، أحمد أمين، هشام الجندى ود.أكرم بكري وتامر الجمال، حسن عبد الحميد، وحسام الجيزاوي الحمزاوي ومحمد أبو باشا نواب رئيس محكمة النقض.

حيث ترجع وقائع القضية إلى بلاغ والد المجني عليها بأنه، حين عودته، لمسکنه ببنها بعد أن قام والأسرة بنقل منقولات زوجية المجني عليها العروس إلى مسكن زوجها فوجدها ملقاة على الأرض غارقة في دمائها فنقلوها.

إلى مستشفى بنها الجامعي حيث كانت قد فارقت الحياة، وأرجع ذلك لوجود خلافات بينها وبين خطيبها السابق، إلا أن تحريات المباحث توصلت إلى أن محدث إصابتها في كافة أنحاء جسدها والتي تقدر بإحدى وعشرين طعنة.

بالرقبة والصدر والظهر هو المتهم حسان صلاح محمود حسن ومعه أحمد حسنين قطب فتم ضبطهما والسلاح المستخدم في الجريمة، وأقر بارتكابهما الحادث تفصيلًا، حيث اتفقا على سرقة المجني عليها عقب خروج أسرتها.