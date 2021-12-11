السبت 11 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء»: 22.5% انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية سبتمبر 2021 والتى أظهرت انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري إلى حدود 2.39 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2021 مقابل 3.08  مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابق بنسبة انخفاض قدره 22.5%.

وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 36.6% حيث بلغت 3.45 مليار دولار خـلال شهـر سبتمبر 2021 مقابل  2.53  مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (أسمدة بنسبة  90.2 %، قضبان وعيدان وزوايا واسلاك من حديد بنسبة 57.0%، عجائن ومحضرات غذائية  بنسبة 31.5%، ملابس جاهزة بنسبة  22.6%).

بينما انخفضت  قيمة صادرات بعض السلع خــلال شهر سبتمبر 2021  مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (منتجات ألبان بنسبة  7.4%، أقمشة قطنية بنسبة 3.1%، أثاث بنسبة 39.0%، سكر مكرر  بنسبة 60.3%). 

وفيما يخص الواردات ارتفعت قيمتها بنسبة 4.2% حيث بلغت 5.84 مليار دولار خـلال شهر سبتمبر 2021 مقابل 5.61  مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع  قيمة واردات  بعض السلع وأهمها:  (لدائن بأشكالها الاولية بنسبة  24.2 ٪، بترول خام بنسبة 53.2%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 33.9 % ، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة  8.2%).
كما أظهرت بيانات الإحصاء انخفاض  قيمة واردات بعض السلع خلال شهر سبتمبر 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: (قمح بنسبة 30.0%،سيارات ركوب بنسبة 22.3%، فول الصويا بنسبة  21.1%، أجهزة تليفون للأفراد بنسبة 40.3%).

الاحصاء العجز فى الميزان التجارى صادرات واردات سلع

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وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

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