السبت 11 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط سيدة متهمة بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ببورسعيد

ضبط سيدة متهمة
ضبط سيدة متهمة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في ضبط المتهمين بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة قسم شرطة الشرق ببورسعيد) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء من خلال تلقيها تحويلات مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية نظير عملها كوسيط لدعوة الأشخاص للإشتراك على أحد التطبيقات الإلكترونية التى تقوم بنشر فيديوهات سواء من خلال البث المباشر أو فيديوهات مسجلة، حيث أن المحتوى الخاص بتلك الفيديوهات محتوى ترفيهى فقط ويتم إحتساب نقاط على الحساب الخاص بها على ذلك التطبيق، والتى تمثل نسبة المشاهدات لتلك الفيديوهات من قبل الأعضاء المشاركين على التطبيق المشار إليه ، ويتم تحويل تلك النقاط إلى مبالغ مالية بالعملة الأجنبية وتحويلها عقب ذلك من خلال إحدى الشركات لتحويل الأموال أو من خلال التحويل على الحساب الخاص بها بأحد البنوك ، وعقب ذلك تقوم بإستبدال تلك المبالغ المالية بالسوق السوداء للإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها ، وبمواجهتها إعترفت بنشاطها الإجرامى، وتبين أن حجم تعاملاتها خلال الفترة من عام 2019 حتى عام 2021 طبقاً للفحص المستندى (1٫182٫000 جنيه مصرى).

الداخلية وزارة الداخلية العملة الاجنبية الجريمة المنظمة مبالغ مالية تحويلات مالية ضبط سيدة أجهزة وزارة الداخلية

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