السبت 11 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط متهم بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالدقهلية

ضبط متهم
ضبط متهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، مكافحة جرائم الأموال العامة،  وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية)، بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

وذكرت التحريات تلقي المتهم تحويلات مالية من إحدى الدول بالعملة الأجنبية والتى تمثل قيمة بعض البضائع التى يقوم بإرسالها إلى التجار بتلك الدولة ، ويتم إرسال قيمتها إليه من خلال تحويلات عبر إحدى شركات تحويل الأموال ، وقيامه عقب ذلك بإستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية للإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى ، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى (1٫962٫500  جنيه مصرى).

الاموال العامة السوق السوداء العملة الاجنبية الإدارة العامة السوق المصرفي تحويلات مالية أجهزة وزارة الداخلية

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وائل لطفي

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