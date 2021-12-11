مصرع ربة منزل سقطت من الطابق الثاني في بنها بالقليوبية

لقيت ربة منزل مصرعها بعد أن سقطت من الطابق الثاني أثناء نشر الغسيل في البلكونة ببنها في محافظة القليوبية وتم نقلها إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من العميد حازم عفت مأمور مركز شرطة بنها بورود إشارة من المستشفى بوصول «ح. ع. م» 30 سنة ربة منزل جثة هامدة.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتوصلت التحريات إلى أن المتوفاة كانت تقوم بنشر الغسيل من شقتها بالطابق الثاني فاختل توازنها وسقطت على الأرض ولقيت مصرعها وتم نقلها إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.