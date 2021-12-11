عرض «نفحات» بمركز الجزويت الثقافى بالإسكندرية.. اليوم

بالتعاون مع مؤسسة الثقافة اليونانية، يُنظم مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، في السابعة من مساء اليوم السبت، عرض "Video Art" تحت عنوان "نفحات"، للمخرج اليوناني كيرياكوس خادزي ميخائيليذيس.

ويتضمن عرض "نفحات"، قصائد لنخبة من الشعراء اليونانين الكبار، ومن بينهم: كفافيس - كاريوتاكيس - كافاذياس- جوجو - فالاوريتيس - خولياراكيس، وذلك في أجواء سينمائية وصوتية.

يذكر أن مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، كان قد تأسس على يد الآباء اليسوعيون في عام 1954، والغرض الرئيسي منه هو التكوين البشري وخاصة الشباب الذين يرغبون في المساهمة بشكل إيجابي في التنمية البشرية للمجتمع مع كل تحديات الثقافة الحديثة؛ لذا يقدم المركز برنامج واسع مع أنشطة التدريب على القيادة الفنية والفكرية والثقافية التي تتعلق بالتنمية المتوازنة للإنسان.

ويعزز المركز قيم الجمال ومسؤولية المواطنة والمساواة والسلام والعدالة دون أي تمييز ديني أو اجتماعي أو سياسي أو جنسي.

ــ عرض فيلم "المنسيون" بجزويت القاهرة

في سياق متصل ينظم نادى سينما جمعية النهضة الثقافية والعلمية ــ جزويت القاهرة بالفجالة٬ في السادسة من مساء اليوم أيضًا٬ عرض الفيلم الإسباني الطويل Los Olvidados أو "المنسيون"، للمخرج الإسبانى لويس بونويل، والذي حاز عنه على جائزة الإخراج فى مهرجان كان. الفيلم إنتاج عام 1950 وتبلغ مدة عرضه 85 دقيقة.

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الأطفال الفقراء ومآسيهم في أحد الأحياء الفقيرة في مكسيكو سيتي . حيث يهرب "جيبو"، من سجن الأحداث ويلتقي مع عصابة الشوارع التي يقودها. حتي أنهم لا يتورعون عن سرقة موسيقي أعمى في الشارع، فشلوا في البداية، قاموا بتعقبه فيما بعد وضربوه وتدمير أدواته.

بمساعدة "بيدرو" يلاحق جيبو الشاب "جوليان" الذي يُفترض أنه أرسله إلى السجن. يضع جيبو ذراعه السليم في حبال، ويخفي حجرًا فيه ويواجه جوليان، الذي ينفي أنه أبلغ الشرطة عنه ويرفض محاربة جيبو لأنها لن تكون معركة عادلة. وعندما يبدأ جوليان في الابتعاد، يضربه جيبو في مؤخرة رأسه بالحجر. ثم قام بضرب جوليان بشدة بعصا وأخذ نقوده وقتله. يحذر جيبو بيدرو من الإبلاغ عن الجريمة ويشارك أموال جوليان معه لجعله شريكًا .

تستاء والدة بيدرو من سلوك ابنها، وتظهر أنها لا تحبه أو تهتم به. يشعر بيدرو بالحزن بسبب هذا، ويتعهد بالبدء في التصرف بشكل أفضل والعثور على عمل كمتدرب للحدادة. في أحد الأيام ، يأتي جيبو للتحدث معه عن سرهم، وبدون علم بيدرو، يسرق سكين العميل من طاولة الحداد. بيدرو متهم بارتكاب الجريمة وتم إرساله إلى برنامج إعادة تأهيل الأحداث، "مدرسة المزرعة"، حيث دخل في شجار وقتل دجاجتين وتتوالي الأحداث.