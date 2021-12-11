السبت 11 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسؤول أمريكى: إقامة نيكاراجوا العلاقات مع الصين محاولة للتهرب من العقوبات

نيكاراجوا
نيكاراجوا

اعتبر مسؤول أمريكي رفيع إقامة نيكاراجوا للعلاقات الدبلوماسية مع الصين وقطع علاقاتها مع تايوان محاولة من قبل حكومة دانييل أورتيجا للتهرب من العقوبات الأمريكية.

 

وأشار المسؤول إلى أن هذه الخطوة من قبل نيكاراجوا تعتبر محاولة "لتعزيز النظام الاستبدادي" للرئيس دانييل أورتيجا.

 

وأضاف: "يشعرون بالضغط وربما يحتاجون إلى دعم جمهورية الصين الشعبية للمضي قدما بالانزلاق إلى المزيد من الاستبداد".

 

وقال إن الولايات المتحدة تعتقد أن خطوة نيكاراغوا كانت "حدثا انفراديا" ولن يعقبها المزيد من الخطوات المماثلة من قبل الدول الأخرى في المنطقة.

 

من جهتها، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، بأن خطوة سلطات نيكاراغوا "تحرم شعب البلاد من شريك ديمقراطي".

 

وكانت نيكاراغوا قد أعلنت يوم الخميس عن قطع العلاقات مع تايوان، وأقامت العلاقات الدبلوماسية مع الصين على خلفية التوترات حول تايوان وتبادل التصريحات الشديدة اللهجة بين واشنطن وبكين بشأنها.

 

وكانت الولايات المتحدة قد شددت العقوبات على نيكاراجوا بعد فوز الرئيس اليساري دانييل نيكاراغوا بولاية جديدة في منصب الرئاسة خلال الانتخابات التي جرت هذا العام.

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وائل لطفي

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