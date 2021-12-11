السبت 11 ديسمبر 2021
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عالم

رئيسة المفوضية الأوروبية: أى عدوان روسى على أوكرانيا سيكون له ثمن

أورسولا فون دير لاين
أورسولا فون دير لاين

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إنه سيكون هناك ثمن في حال "إقدام روسيا على عدوان ضد أوكرانيا".

 

وأكدت فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مستشار ألمانيا الجديد، أولاف شولتس، ردا على سؤال عما إذا كان من المخطط قطع خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي 2" في إطار العقوبات على روسيا إذا هاجمت أوكرانيا: "باعتبارنا المفوضية الأوروبية، تلقينا تكليفا من المجلس الأوروبي في يونيو بإعداد اختيارات بشأن روسيا وقد أنجزنا ذلك الآن".

 

وأضافت فون دير لاين: "أي عدوان يجب أن يكون له ثمن، ولهذا سنبلغ روسيا بهذه النقاط، لكننا لن نعلنها".

 

وتابعت: "بشكل عام، من المهم القول إن الطاقة لا يمكن أن تكون وسيلة لممارسة الضغط ولا بد من ضمان أمن الطاقة الأوروبي".

 

وفي وقت سابق، ذكر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أنه بحث مع نظيره الأمريكي، جو بايدن، تسوية الأزمة شرق أوكرانيا و"سير المحادثات" مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قال زيلينسكي، في تغريدة نشرها عبر "تويتر"، إنه أجرى اتصالا هاتفيا استمر 90 دقيقة مع بايدن، مضيفا: "الرئيس الأمريكي أطلعني على سير محادثاته مع بوتين".  

 

وتابع: "كما بحثنا الصيغ المحتملة لتسوية النزاع في منطقة دونباس وتطرقنا إلى نهج الإصلاحات الداخلية في أوكرانيا".

 

بدوره، قال المتحدث باسم مكتب زيلينسكي، أندريه يرماك، في تصريح تلفزيوني، إن "بايدن أكد أن الولايات المتحدة ستقدم، وهذا ما يحدث للتو، كل المساعدة الضرورية لكي تكون لدى أوكرانيا القدرة على الرد بكل شكل وفي أي وقت".

 

ونقل يرماك أن بايدن تعهد لزيلينسكي بـ"فرض الولايات المتحدة عقوبات قاسية على روسيا في حال إقدامها على العدوان ضد أوكرانيا".

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