الرئيس الأوكرانى: قد نعقد المزيد من المحادثات مع بوتين بشأن التوترات فى بلادنا

قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن المزيد من الفرص لعقد محادثات مع روسيا قد تتبلور بفضل الجهود الدبلوماسية الأمريكية للمساعدة في تهدئة التوترات، بعد أن حشدت موسكو قواتها بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تحدث مع كلٍ من الرئيس الأوكراني زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع، حيث سعت الولايات المتحدة للقيام بدور مباشر أكثر في الدبلوماسية بين كييف وموسكو.

ونقلت الشبكة عن زيلينكسي قوله، خلال حوار تلفازي جرى اليوم، إنه "بفضل الولايات المتحدة" قد تظهر منصة أخرى للمحادثات مع روسيا، بالإضافة إلى ما يسمى بتنسيق "نورماندي"، والذي يشمل بدوره فرنسا وألمانيا.

وأضاف زيلينسكي، أنه بدعم من الولايات المتحدة وحلفاء أوكرانيا الأوروبيين لا يستبعد إجراء محادثات مباشرة بينه وبين بوتين.

وأكد الرئيس الأوكراني: "أرى دعمًا لهذا المسار من جان شركائنا الأوروبيين والولايات المتحدة".

و في وقت سابق ، ذكر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أنه بحث مع نظيره الأمريكي، جو بايدن، تسوية الأزمة شرق أوكرانيا و"سير المحادثات" مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية ، قال زيلينسكي، في تغريدة نشرها عبر "تويتر" ، إنه أجرى اتصالًا هاتفيًا استمر 90 دقيقة مع بايدن، مضيفًا: "الرئيس الأمريكي أطلعني على سير محادثاته مع بوتين".

وتابع: "كما بحثنا الصيغ المحتملة لتسوية النزاع في منطقة دونباس وتطرقنا إلى نهج الإصلاحات الداخلية في أوكرانيا".

بدره، قال المتحدث باسم مكتب زيلينسكي، أندريه يرماك، في تصريح تلفزيوني، إن "بايدن أكد أن الولايات المتحدة ستقدم، وهذا ما يحدث للتو، كل المساعدة الضرورية لكي تكون لدى أوكرانيا القدرة على الرد بكل شكل وفي أي وقت".

ونقل يرماك أن بايدن تعهد لزيلينسكي بـ"فرض الولايات المتحدة عقوبات قاسية على روسيا في حال إقدامها على العدوان ضد أوكرانيا".