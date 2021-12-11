بالأسعار.. طرح أنواع مختلفة من اللحوم بمحلات الجزارة فى مطروح

أكد حسن كمال الشيباني، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، أن أسعار اللحوم البلدية الحمراء في محلات الجزارة والأسواق المحلية تراوحت بين 130 و150 جنيهًا للكيلو، بينما تراوحت لحوم الضأن واللحوم الماعز ما بين 130 و140 جنيهًا للكيلو.

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن نسبة الإقبال على استهلاك اللحوم الضاني واللحوم الماعز تحتل المرتبة الأولي، يليها في المرتبة الثانية اللحوم البلدية الحمراء؛ وهذا يرجع إلى أنماط الاستهلاك في مطروح وخاصة في المناطق البدوية والقبائل والتي تختلف عن المحافظات الأخرى.

وأضاف أن يتم طرح اللحوم السودانية الطازجة بسعر 95 جنيهًا، واللحوم الهندية بسعر 56 جنيهًا في فروع الدلتا ماركت، التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة، والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، مما يعمل على إعادة التوازن في الأسعار بالأسواق المحلية، وتوفير احتياجات المواطنين من تلك اللحوم بعد ارتفاع أسعار اللحوم البلدية.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، أن هناك حملات رقابية مكثفة على محلات الجزارة للتأكد من الذبح في السلخانات من خلال اختام حكومية باسم المجزر والذي يحدد التاريخ واسم المجزر، مؤكدًا أن كافة السلع متوفرة سواء سلع أساسية أو خضار وفاكهة أو لحوم ودواجن وأسماك، ولا يوجد أي نقص بل هناك اكتفاء ذاتي.