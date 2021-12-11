السبت 11 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالأسعار.. طرح أنواع مختلفة من اللحوم بمحلات الجزارة فى مطروح

لحوم
لحوم

أكد حسن كمال الشيباني، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، أن أسعار اللحوم البلدية الحمراء في محلات الجزارة والأسواق المحلية  تراوحت بين 130 و150 جنيهًا للكيلو، بينما تراوحت لحوم الضأن واللحوم الماعز ما بين 130 و140 جنيهًا للكيلو.

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن نسبة الإقبال على استهلاك  اللحوم الضاني واللحوم الماعز تحتل المرتبة الأولي، يليها في المرتبة الثانية اللحوم البلدية الحمراء؛ وهذا يرجع إلى أنماط الاستهلاك في مطروح وخاصة  في المناطق البدوية والقبائل والتي تختلف عن المحافظات الأخرى.

وأضاف أن يتم طرح اللحوم السودانية الطازجة بسعر 95 جنيهًا، واللحوم الهندية بسعر 56 جنيهًا في فروع الدلتا ماركت، التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة، والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، مما يعمل على إعادة  التوازن في الأسعار بالأسواق المحلية، وتوفير احتياجات المواطنين من تلك اللحوم بعد ارتفاع أسعار اللحوم البلدية.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، أن هناك حملات رقابية مكثفة على محلات الجزارة للتأكد من الذبح في السلخانات من خلال  اختام حكومية باسم المجزر والذي يحدد التاريخ واسم المجزر، مؤكدًا أن كافة السلع متوفرة  سواء  سلع أساسية أو خضار وفاكهة أو لحوم ودواجن وأسماك، ولا يوجد أي نقص بل هناك اكتفاء ذاتي.

أسعار اللحوم ضبط الاسعار وكيل وزارة التموين حملات رقابية توفير احتياجات المواطنين أسعار اللحوم البلدي اللحوم السودانية محلات الجزارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

النيابة تحليل عينة من دم وبول نجل رجل الأعمال المتسبب في مصرع 4 طلاب

صورة صادمة لـ شيرين عبدالوهاب عقب طلاقها

مفتوح الآن.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة المصرية 2022

«الصحة» تعلن خبرًا سارًا بشأن الموجة الرابعة من كورونا

«تنظيم الاتصالات»: تعاقد كبار السن على خدمات الإنترنت الثابت بالمنزل مجانًا

أستاذ طب نفسي يكشف دلالات حلق شيرين عبدالوهاب لشعرها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عفاف السيد

الرقص تاريخيًا واجتماعيًا وثقافيًا

سمر عادل

الاقتصاد العالمى أمام مفترق طرق

عبد الرحيم طايع

نبأ الديانة الإبراهيمية الجديدة

مدحت بشاى

ربنا بيحب الحُسن

مصطفى منير

فى غرفة الكتابة.. صنعة بمنتهى اللطف

د. محمد عفيفي

الولع المغربى بمصر

حسين دعسة

الصين غيمة تقود العالم!

أسامة علي ماهر

الطابور المسحور

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

مركز حقوقى يستنكر اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلى لصيادين والاستيلاء على مركبها

استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال فى نابلس

لافروف يلغى زيارته لإسرائيل