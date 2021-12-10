لبنان يفتح تحقيقًا فى انفجار مستودع أسلحة بمخيم برج الشمالى

كلّف ‏النائب العام الاستئنافي في جنوب لبنان، الأجهزة الأمنية وخبراء المتفجرات بالكشف عن مستودع الذخيرة وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الانفجار.

وأفادت الأنباء، أن سيارات الإسعاف تعمل على إخلاء الجرحى جراء انفجار مستودع للذخيرة، مشيرة إلى أن 10 قتلى حصيلة أولية جراء انفجار مستودع للذخيرة في مخيم برج الشمالي.

من جانبه، طوّق الجيش اللبناني منطقة الانفجار في مخيم برج الشمالي، ومنع الخروج والدخول للمنطقة.

وكانت أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجارات قوية في مخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان.

وأكد موقع «النشرة» اندلاع حريق أدى الى انفجار مخزن لأحد الفصائل الفلسطينية في ​مخيم برج الشمالي​، في منطقة صور.

سلسلة انفجارات

فيما قالت قناة "الجديد" إن مستودع ذخيرة انفجر في مخيم برج الشمالي في صور نتج عنه سلسلة انفجارات، ولم يعرف حتى الساعة ما إذا كان هناك ضحايا جراء الانفجار.