الجمعة 10 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مركز حقوقى يستنكر اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلى لصيادين والاستيلاء على مركبها

الاحتلال يواصل انتهاكاته
الاحتلال يواصل انتهاكاته بحق الفلسطينيين

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيد انتهاكاتها بحق الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر قبالة شاطئ قطاع غزة، وتحرم الصيادين من مزاولة عملهم، وتعرض حياتهم للخطر، وتخضعهم لمعاملة قاسية ومهينة، وتمارس الاعتقال العشوائي بحقهم، بالإضافة إلى الخسائر والأضرار التي تلحق بمعدات الصيد نتيجة استهدافها أو الاستيلاء عليها، ووصلت هذه الانتهاكات إلى اعتقال قوات الاحتلال صباح اليوم الجمعة صيادين اثنين واستولت على مركبهما، حسب بيان صادر عن مركز الميزان لحقوق الإنسان.

 

وتشير المعلومات الميدانية التي جمعها مركز الميزان، إلى أن الزوارق الحربية الإسرائيلية حاصرت مركباً من نوع "حسكة مجداف"، يستقله الصيادان محمد رفيق محمد علي السلطان «20 عامًا»، وأحمد رفيق محمد علي السلطان «19 عامًا»، وكلاهما من سكان مدينة بيت لاهيا في محافظة شمال غزة، وذلك أثناء تواجدهم على بعد حوالي «2 ميل» من شاطئ بحر الواحة شمال غرب بيت لاهيا شمال غزة، حيث اعتقلت كلا الصيادين، واقتادتهما إلى جهة مجهولة واستولت على قاربهما.

  

واستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين، ويؤكد أن الممارسات الإسرائيلية المنظمة، سواء إطلاق النار المتكرر وإيقاع جرحى في صفوف الصيادين، واستمرار الاعتقالات التعسفية وما يرافقها من إهانة وإذلال، والاستيلاء على معدات وممتلكات الصيادين وتخريبها، تأتي في سياق الحصار المفروض على قطاع غزة، وتعمدها إلحاق الأذى بالمدنيين الفلسطينيين ولا سيما الصيادين.

 
وطالب المركز بالإفراج الفوري عن الصيادين الاثنين، وإعادة مركبهما، كما جدد مطالباته السابقة للمجتمع الدولي للقيام بواجبه، والعمل على رفع الحصار البري والبحري المفروض على قطاع غزة، وإلزام قوات الاحتلال بوقف انتهاكاتها المنظمة، واحترام مبادئ القانون الدولي في سياق تعاملها مع السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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