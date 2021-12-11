السبت 11 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إسعاف دمياط ينظم تدريبات لطلاب المدارس على الإنعاش الرئوى والإنقاذ

تدريبات لطلاب المدارس
تدريبات لطلاب المدارس على الإنعاش الرئوى

نفذت هيئة الإسعاف بدمياط، عدة دورات تدريبية عن مبادئ الإسعافات الأولية لحالات «انعاش القلب الرئوي و الإصابات الخطرة و الحروق و كيفية التعامل معها و إسعافها »، بمدرسة الثانوية الفنية للبنات بدمياط.

 

شملت التعليم والتدريب على مهارات التعامل مع حالات الإنعاش القلبي والحروق حتى يتمكن المعلمين والمعلمات والطلاب من التعامل السريع مع الحالات الطارئة أثناء عملهم بالمدرسة و فى حياتهم اليومية.

 

وأكد الدكتور هيثم فرج المشد رئيس هيئة الإسعاف المصرية بدمياط، خلال الندوة على أهمية هذه الندوات وضرورة نشرها و تعميمها، مع تسهيل كافة الإجراءات لتقديم هذه الندوات لكل الجهات والمؤسسات المجتمعية بدمياط مضيفًا أن هذه الخطوة مستمرة منذ فترة، وتأتي في إطار اهتمام الدولة وتوجه هيئة الإسعاف المصرية لرفع الوعي الإسعافي لدى المواطن، من خلال تنظيم مثل هذه الدورات لكافة شرائح المجتمع.

 

وشارك في الدورة نادر السيد، مشرف عام إسعاف دمياط و حمادة شريف مشرف قطاع إسعاف دمياط.


أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن إستئناف عمل القوافل الطبية العلاجية لشهر نوفمبر الجاري والتى تستهدف ٨ قرى بمراكز دمياط وكفر سعد وكفر البطيخ وفارسكور والزرقا، تيسيراََ على المواطنين بالأماكن البعيدة وتخفيف الضغط على المستشفيات.

 

وضمن الخطة تم تنفيذ قافلة طبية بقرية جمصة بمركز كفر البطيخ يومى الأربعاء والخميس (٢،١ ديسمبر )، كما تم إطلاق قافلة بقرية كفر المنازلة بمركز كفر سعد يومي الأربعاء والخميس (٩،٨ ديسمبر )، وأنطلقت اليوم الجمعة قافلة بالضهرة بمركز فارسكور تستمر حتى غدًا السبت، إلى جانب تنفيذ قافلة بقرية دقهلة مركز الزرقا يومي الأربعاء والخميس (١٦،١٥ ديسمبر).


‏وخلال النصف الثاني من الشهر سيتم عقد قافلة بقرية شرباص بمركز فارسكور يومي الجمعة والسبت الموافقين (١٨،١٧)، و بدمياط أيضاً ستنطلق قافلة بطبل يومى الأربعاء والخميس (٢٣،٢٢ ديسمبر)، بالإضافة إلى قافلة أخرى بقرية الناصرية بمركز فارسكور يومي الجمعة والسبت (٢٥،٢٤ ديسمبر )، وأخرى بكفور الغاب بكفر سعد  يومى الأربعاءوالخميس (٣٠،٢٩ ديسمبر) .


والجدير بالذكر أن تلك القوافل تتضمن خدمات علاجية مجانية للمواطنين في جميع التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وتخصيص وحدة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا وذلك كله في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية.

محافظ دمياط محافظة دمياط الدكتورة منال عوض إسعاف دمياط دمياط

رئيس التحرير

وائل لطفي

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