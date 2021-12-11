السبت 11 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بالتغذية والنوم.. طبيب مناعة يوضح كيفية رفع المناعة فى فصل الشتاء

كيفية رفع المناعة
كيفية رفع المناعة فى فصل الشتاء

ترتفع حالات الإصابة بنزلات البرد مع انخفاض درجات الحرارة وكثرة الاختلاط بالناس، بسبب ارتفاع نسبة تواجد الفيروسات في فصل الشتاء.

 

يقدم الدكتور خالد سمير استشاري الأمراض المناعية والفيروسات نصائح لتقوية المناعة في فصل الشتاء.

 

غسل اليدين:
يجب غسل اليدين باستمرار عند كل خروجة من المنزل وعند العودة إليه وعند استخدم الحمام، وقبل وبعد كل وجبة.
تغسل جيدا بالماء الدافئ والصابون وفرك اليدين جيدا لمدة 20 ثانية على الأقل.

 

عدم لمس الوجه:
يجب محاولة عدم لمس الوجه عندما يكون الشخص خارج المنزل.

 

إرتداء الكمامة:
يجب ارتداء الكمامات والالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعي لانها تساعد في الحماية من نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية.

الحصول على قسط كافي من النوم:
الحصول على قسط كافي من النوم والراحة أمر مهم جدا للحفاظ على نظام جهاز المناعة لأن الجسم يجدد خلايا نفسه عندما ينام.

شرب الماء:
يؤدي الماء وظيفتين مهمتين في الجسم، فهو يحمل الأكسجين إلى خلايا الجسم ويطرد البكتيريا والسموم المسببة للعدوى منها، ويحافظ على رطوبة الجسم جيدًا عن طريق استهلاك 8-10 أكواب من الماء يوميًا.

عدم التدخين: 
يجب الاقلاع تماما عن التدخين، وتجنب التدخين السلبي، لان ذلك خطر جدا على  الجسم ويقلل المناعة ويجفف الجسم.

ممارسة الرياضة:
ممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميا مثل المشي، لأنها تعمل على زيادة تدفق الدم، وتحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تحمي الجسم من الأمراض.

 

تناول نظام غذائي صحي:
يجب تناول نظام غذائي صحي مكون من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين ج ومضادات الأكسدة لها خصائص تقوية المناعة بالإضافة إلى القدرة على محاربة الجذور الحرة المسببة للأمراض والالتهابات داخل الجسم، وتجنب الأطعمة المقلية أو المصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون وتناول الفواكة والخضروات الملونة بالإضافة إلى الأطعمة القوية مثل العنب البري والرمان.

تناول المكملات الغذائية:
يجب تناول المكملات الغذائية من الفيتامينات المتعددة فهي مفيدة للغاية في تعزيز جهاز المناعة على مدار العام، فاستهلاك الزنك يساعد في محاربة فيروسات الجهاز التنفسي، وأيضا الفيتامينات C و D و B12.

درجات الحرارة مناعة نظام غذائي ممارسة الرياضة التمارين الرياضية مكملات الغذاء انخفاض درجات الحرارة الفواكه والخضروات الفيروسات

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