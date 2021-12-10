الجمعة 10 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 6 أشخاص بينهم 3 أطفال إثر تسرب غاز في بني سويف

إصابة أطفال
إصابة أطفال

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة بينهم 3 أطفال، اليوم الجمعة، باختناق إثر تسرب غاز داخل منزلهم بعزبة بلبل بمدينة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بينهم 3 أطفال بالاختناق، بسبب استنشاق غاز بوتاجاز مسرب داخل منزلهم، ووجه على الفور بتقلهم إلى المستشفى لإسعافهم وتقديم  الرعاية الطبية اللازمة.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصي المصابين وهم: منة هاني محمد 9 سنوات، ورشا جابر عبدالعظيم، 34 سنة، وعباسية جابر عبدالعظيم، 60 سنة، وعفاف جابر عبدالعظيم  37 سنة، ورنا شعبان رمضان 16 سنة، ومصطفي شعبان رمضان 11 سنة، وتم وضعهم جميعًا تحت الملاحظة لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار اتخاذ كل الإجراءات القانونيّة والإدارية.

بني سويف شرطة اطفال الفحوصات الطبية مستشفى بني سويف الرعاية الطبية اللازمة مدير أمن بني سويف

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