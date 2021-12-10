برلماني: مصر حققت إنجازات بملف حقوق الإنسان

قال علاء قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حققت العديد من الإنجازات بالملف الحقوقي خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن الجمهورية الجديدة تهتم بحقوق الإنسان وظهر ذلك بوضوح مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف قريطم خلال تصريحات له اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان أن حقوق الإنسان بمعناه الشامل ضمن أولويات القيادة السياسية، موضحا أنه ظهر ذلك من خلال إطلاق المشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري حياة كريمة والذي سيقوم بتغيير حياة أكثر من ٦٠ مليون مواطن.

وأفاد عضو مجلس النواب بأن هناك مشروعات الإسكان ومشروع تطوير التعليم والمبادرات الرئاسية في المجال الصحي وغيره كلها تأتي ضمن ملف حقوق الإنسان، مشيدا في هذا الإطار بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون والذي يغير مفهوم السجن من حبس إلى مراكز لإعادة اصلاح وتأهيل المذنبين.

وشدد أن مصر وهي على أعتاب الجمهورية الجديدة تعي أن حقوق الانسان أمر هام وضروريا ولذلك يتحدث الرئيس دائما عن معركة بناء الإنسان المصري وكذلك أهمية مهمة الوعي، قائلا: تحيا مصر وشكرا للقيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطن المصري والاهتمام بملف حقوق الإنسان بمفهومه الشامل.