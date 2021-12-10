برلماني: مصر استطاعت تعزيز حقوق الإنسان برؤية شاملة لتوفير حياة كريمة

قال عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، إن مصر خلال السبع سنوات الماضية وبنظرة موضوعية ومحايدة تامة، استطاعت تعزيز حقوق الإنسان من خلال رؤية شاملة لا تقف فقط عند حدود وحقوق الرأي والتعبير ولكن حقوق الإنسان في المسكن المناسب والحياة الكريمة وفرصة العمل وتعزيز المرأة وإعطائها كل الحقوق ووقف اضطهادها والتمييز ضدها.

وأشار عضو مجلس الشيوخ خلال تصريحات له اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، الذي مصر كانت من أوائل الدول التي شاركت في صياغة وإطلاق لحقوق الانسان في عام 1948 انطلاقا من ايمان راسخ لدى قيادتها إنذاك واليوم، بأن حقوق الإنسان واجب أساسي على مختلف الأنظمة.

وأوضح أن تصدي مصر تحت قيادة الرئيس السيسي لإزالة العشوائيات وتوفير مساكن آمنة غير خطرة والبدء في تطوير آلاف القرى لتوفير حياة كريمة، وتعزيز أعمال البنية التحتية بشكل شامل ومبهر لتوفير المياه والكهرباء والغاز والاتصالات ووحدات الرعاية الصحية والتعليمية، وكلها مفردات رسختها مصر وحولتها لسياسة عملية.

واختتم عضو الشيوخ بأنه يحسب للقيادة السياسية المصرية، ضمان الأمن وهو حق إنساني رفيع لـ 100 مليون مصري وأكثر، وضمان الاستقرار لهم ولأسرهم.

من ناحيته، قال محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ، إن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان ويواكب 10 ديسمبر، يعد احتفالا مختلفا هذا العام، حيث تهتم القيادة السياسية في مصر اهتماما كبيرا بملف حقوق الإنسان، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر ٢٠٢١ والتي تعد أول استراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأوضح الرشيدي، في بيان له اليوم، أن الدستور المصري كفل حماية كافة مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وجعل من التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، مشيرا إلى ان النظام السياسي في مصر يقوم على ترسيخ قيم المواطنة والعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات دون أي تمييز.