الجمعة 10 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الثلاثاء المقبل.. «الدستورى الحر» يدخل إضرابا مفتوحًا حتى إغلاق مقر الإخوان فى تونس

عبير موسي
عبير موسي

أعلن الحزب الدستوري الحر التونسى، اليوم الجمعة، أنه سيبدأ اعتصام مفتوح بداية من الثلاثاء المقبل حتى إغلاق مقر الإخوان.

وأعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي استئناف الاعتصام المفتوح بداية من يوم 14 ديسمبر الجاري أمام مقر اتحاد العلماء المسلمين أو اتحاد القرضاوي نسبة لمؤسسه يوسف القرضاوي الزعيم الروحي للجماعة الإرهابية.

وتابعت موسى خلال مؤتمر صحفى اليوم الجمعة نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، " لن يتم فك الاعتصام الا باستجابة السلطة القائمة مطلب اغلاق المقر وحظر نشاطه وتصنيفه تنظيما ارهابيا بما ينعكس على تصنيف حركة النهضة مثله تنظيما ارهابيا باعتبارها من مؤسسيه، وفق تعبيرها.

يجدر الإشارة إلى أن الحزب الدستوري الحر، طالب مساء الأربعاء الماضى، رئيسة الحكومة نجلاء بودن، بضرورة تطبيق القانون ووضع حد لمخاطر ما سماه الحزب بالأخطبوط الجمعياتي الإخواني في البلاد.

وقال الحزب في بيان صادر عنه، إن الأخطبوط الجمعياتي الإخواني تغلغل في كامل تونس، باستعمال المال الأجنبي لخدمة تنظيم الاخوان فرع تونس، انتخابيا.

وشدد الحزب على أنه يحتفظ بحقه في التصعيد عبر كافة الأشكال النضالية المخولة قانونا لدفع السلطة لإنهاء منظومة الفساد السياسي ودحر خطر الإرهاب والتطرف وضرب أسس الجمهورية المدنية المحدق بالبلاد.

يجدر الإشارة إلى أن حريقا نشب أمس الخميس بمقر حزب النهضة، لم تتضح أسبابه بعد، وحاول بعض الموظفين المتواجدين بالمقر القفز من شبابيك المبنى بعد أن حاصرهم الدخان.

وهرعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى مقر الحركة لإطفاء النيران وإجلاء العالقين.

ونشبت نيران في المقر المركزي لحركة النهضة في مونبليزير بالعاصمة، وعاين مراسل موزاييك الدخان وهو يتصاعد من مقر الحركة.

وهرعت سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث لإطفاء النيران، واخراج الأشخاص العالقين.

الحزب الدستوري الحر اعتصام مفتوح الإخوان تونس رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن

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