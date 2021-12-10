الجمعة 10 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مستشار ألمانيا الجديد يزور بولندا الأحد المقبل

أولاف شولتس
أولاف شولتس

يتوجه المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس بعد غد الأحد إلى بولندا، في زيارته الرسمية الأولى للبلاد بصفته مستشارا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبشترايت، اليوم الجمعة، إن الزيارة تأتي بمناسبة مرور 30 عاما على اتفاق حسن الجوار والتعاون الودي بين بولندا وألمانيا.
 

وبدأ شولتس، اليوم، جولته الخارجية الأولى كمستشار، والتي يستهلها بزيارة باريس وبروكسل.
 

وذكر هيبشترايت أن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي سيستقبل شولتس في وارسو بمراسم عسكرية، موضحًا أن محور المناقشات سيدور حول قضايا ثنائية وأوروبية ودولية.


وأضاف المتحدث أن شولتس سيضع في ختام زيارته إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول.


واستقبل الرئيس البولندي أندريه دودا وزيرة الخارجية الألمانية الجديدة أنالينا بيربوك في العاصمة البولندية وارسوا خلال جولتها الخارجية الأولى.


وتوجهت بيربوك إلى القصر الرئاسي فور وصولها إلى وارسو صباح اليوم الجمعة، وعقب المحادثات مع دودا، من المقرر أن تجري بيربوك محادثات مع نظيرها البولندي زبيجنيف راو.


وكانت بيربوك استهلت جولتها الخارجية الأولى أمس الخميس بزيارة باريس وبروكسل.


وقد يكون اللقاء مع وزير الخارجية البولندي ليس باليسير بالنسبة لبيربوك، ففي بداية جولتها الخارجية الأولى، أكدت الوزيرة ضرورة  الامتثال لسيادة القانون في الاتحاد الأوروبي، وقالت إن الشرط الأساسي لأوروبا قوية وموحدة هو "أن نأخذ - بصفتنا الاتحاد الأوروبي - قيمنا الأساسية على محمل الجد، ونطبق القواعد التي فرضناها على أنفسنا سويا".
 

ويدور نزاع داخل الاتحاد الأوروبي منذ سنوات مع حكومتي المجر وبولندا لعدم التزامهما بقانون الاتحاد الأوروبي، كما يتضح من عدد من الأحكام القضائية. ويتهم منتقدون وارسو وبودابست بالتأثير على القضاء بما يخالف معايير الاتحاد الأوروبي.


ومن المرجح أن تتطرق بيربوك خلال المحادثات إلى حملة لافتات في وارسو تهدف إلى التأكيد على مطالبات بولندا بالحصول على تعويضات من ألمانيا عن أضرار الحرب. 

العاصمة البولندية بروكسل باريس المجر وبولندا المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس

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وائل لطفي

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