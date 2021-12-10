القبض على عصابة «سرقة المساكن» بمنطقة قصر النيل

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بأسلوب كسر الأبواب، بمنطقة قصر النيل.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة من مدير وشريك بإحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم، باكتشافه كسر باب الشركة المنوه عنها وسرقة 4 أجهزة لاب توب، وهاتف محمول من الداخل ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية المعنية لمحل البلاغ، وبإجراء المعاينة تبين وجود آثار عنف بباب الشركة وبعثرة محتوياتها، وباستكمال التحريات وجمع المعلومات واستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية أمكن التواصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة، وزوجها "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكنهما، كما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقات المتاجر بأسلوب "كسر الباب" وأقرا بارتكاب 22 حادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط (عدد 3 شاشة LCD) لدى عميلهما "سيئ النية"، كما تم بإرشادهما ضبط باقى المسروقات المستولى عليها لدى عملائهما "حسنى النية" (8) أشخاص، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات تجاه الواقعة.