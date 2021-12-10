الجمعة 10 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ما التصرف السليم حال الشعور بأعراض نزلات البرد أو اشتباه كورونا؟

نزلات البرد
نزلات البرد

وجهت وزارة الصحة والسكان، عدة نصائح للمواطنين لتجنب المضاعفات القوية الناتجة عن الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، وللتذكير بكيفية التعامل حال الشعور بأعراض نزلات البرد أو اشتباه الإصابة بال«كورونا»، وذلك بالتزامن مع وصول مصر لذروة الموجة الرابعة من الجائحة.

وطالبت وزارة الصحة جميع المواطنين بالحرص على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لكونها حائط الصد الأول لحماية المجتمع من الآثار السلبية الناتجة عن تفشي الفيروس، ولأهميتها في تقليل الأعراض الشديدة الناتجة عن الإصابة وتقليل نسب الاحتياج إلى دخول للمستشفيات وتقليل احتمالات الحاجة إلى دخول الرعايات المركزة وأجهزة التنفس الاصطناعي، مؤكدة توافر كل أنواع اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

ونصحت وزارة الصحة بالتعامل مع أعراض نزلات البرد على أنها أعراض اشتباه كورونا، بحيث يقوم المريض بعزل نفسه عن باقي أفراد أسرته، وعدم تبادل الأدوات الشخصية واستخدام ملعقة وكوب وطبق خاص وغسلهم جيدا بالماء والصابون بعد الاستخدام، وكذلك أدوات العناية الشخصية، ويفضل استخدام حمام خاص، وحال صعوبة ذلك يجب تطهير دورة المياه جيدا بالماء والصابون والكلور، بعد استخدامها من قبل المصاب.

وأوضحت وزارة الصحة أن الخط الساخن 105 يجيب على جميع الاستفسارات حول طرق الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا وكيفية تقوية القدرة المناعية للجسم، والإجراءات التي يجب اتخاذها عند الشعور بأعراض الإصابة، وإرشادات العزل في المنزل، والأعراض التي توجب على المريض التوجه للمستشفى.

وشددت وزارة الصحة والسكان، على ضرورة التوجه للمستشفى حال الشعور بأي مشاكل تنفسية، لصرف البروتوكول العلاجي المناسب لكل حالة مرضية، مؤكدة توافر أقسام عزل لمرضى فيروس كورونا في جميع المستشفيات، لافتة إلى وجود 23 مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى 21 مستشفى جامعي مخصص بالكامل للعزل، بالاضافة إلى أقسام العزل الموجودة في جميع المستشفيات الحكومية، على الرغم من الانخفاض الملحوظ في حالات الإصابة بفيروس كورونا والتي تحتاج إلى دخول المستشفيات، مؤكدة على توافر جميع أدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا، والذي يتم تحديثه بشكل مستمر لتحقيق أعلى معدلات الشفاء.

الصحة نصائح تجنب المضاعفات الاصابة فيروس كورونا اعراض نزلات البرد اشتباه الإصابة كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

«تنظيم الاتصالات»: تعاقد كبار السن على خدمات الإنترنت الثابت بالمنزل مجانًا

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر بالخطوات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 10-12-2021

بتوجيهات الرئيس السيسى.. تيسيرات لسفر العمالة المصرية فى الأردن

«الصناعة»: ارتفاع حجم التبادل التجاري مع إيطاليا إلى 3.6 مليار يورو

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى منير

فى غرفة الكتابة.. صنعة بمنتهى اللطف

د. محمد عفيفي

الولع المغربى بمصر

حسين دعسة

الصين غيمة تقود العالم!

أسامة علي ماهر

الطابور المسحور

د هند جاد

أميز النساء

مؤمن المحمدي

عامل فيها أرسطو

د. القس صفوت البياضى

يقوم من حفرة يقع فى دحديرة

جلال حمام

دموع الأقوياء.. عنوان النقاء

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

إعمار غزة وحل الدولتين.. تفاصيل مباحثات شكري ونظيره الإسرائيلي

لابيد: أشكر "السيسى" على مساهمته ذات الأبعاد التاريخية للمنطقة

ضمن مساعى إحياء السلام.. شكرى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى (صور)