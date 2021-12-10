الجمعة 10 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لارتباطه بأخرى.. إحالة سيدة أشعلت النار في زوجها للجنايات

اشعال نيران
اشعال نيران

حصلت "الدستور" على أمر إحالة ربة منزل أشعلت النيران في زوجها لتنهي حياته بمساعدة شقيقتها، بسبب انفصالهما عن بعض وارتباطه بأخرى لمحكمة الجنايات.

كشف أمر الإحالة في القضية رقم 881 / 5  جنايات دار السلام، أن المتهمين راندا كرم، ٣٢ سنة ، ربة منزل، راوية كرم، وشهرتها نورا، 30 سنة، ربة منزل بدائرة قسم شرطة دار السلام قتلتا المجني عليه أحمد خالد عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتتا النية وعقدتا العزم على قتله وأعدتا لذلك أداتين مادة معجلة للاشتعال وقداحة وما إن أيقنتا إحكام سيطرتما على المجني عليه إلا وقامت الأولى بسكب المادة المعجلة للاشتعال نحوه وفي محيط تواجده وألقت مصدر حراري ذو لهب مكشوف من خلال قداحة فامتدت النيران لجسد المجني عليه وأحدثت الإصابات الثابتة الموصوفة والتي تأيدت طبيا بتقرير مصلحة الطب الشرعي وقد أودت بحياته وذلك حال تواجد المتهمة الثانية على مسرح الجريمة للشد من أذرها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمتين احتجزتا المجني عليه داخل مسكن المتهمة الأولى بدون أمرا من الحكام المختصين بأن أحكمتا إغلاق  باب الوحدة السكنية من الداخل واحتفظت إحداهن بالمفتاح خاصته للحيلولة دون مغادرة المذكور لمحل الواقعة بقصد التأهب لارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات بالاضافة إلى إحراز الأولى وحيازة الثانية أداتين مادة معجلة للاشتعال و قداحة مما تستعملا في الاعتداء على الأشخاص والأموال.

تشعل النيران ربة منزل دار السلام عمدا مع سبق الاصرار مادة معجلة للاشتعال قداحة مصلحة الطب الشرعي

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