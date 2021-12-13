الإثنين 13 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كيف ترتدي «أوت فيت» باللون الأبيض الشتوي على طريقة النجوم؟

جريدة الدستور

يخاف العديد من الأشخاص  من ارتداء اللون الأبيض خاصة في فصل الشتاء، حيث لا يستمر اللون كما هو طويلًا مع سقوط الأمطار في أيام عديدة  خلال الفصل، ولكن يختلف الأمر عند ارتداء المشاهير لهم حيث تجد كافة المعجبين يقلدون ارتداء الملابس البيضاء سواء كان الأمر ناصع البياض أو اللون المزيج بين الأبيض والأوف وايت.

وفقًا لموقع "dailymail"  ليس عليك أن تكون ثريًا لترتدي الأبيض، ولكن عليك الاهتمام أكثر بمكان جلوسك أو تنتبه لما تأكله بحيث لا تحزن في النهاية، كما أن الهدف من اللون الأبيض في الشتاء هو  الظهور بمظهر فاخر ومكلف، وهذا جزء من الجاذبية، لكن لا يجب أن تكون متكلف زيادة عن الحد، لذا إذا كنت تضع في اعتبارك الحصول على إطلالة باللون الأبيض، فيجب عليك أن تكون جريئا بالطبع.

هناك طرق أكثر ذكاءً لارتداء اللون الأبيض الشتوي يأتي أبرزها:

  • والبداية كانت بدلة البنطلون التي ارتدتها الفنانة العالمية" أديل" في مقابلتها مع أوبرا كانت بيضاء  مائلة للون البيج.
  • كما أن  شيف روي، أذكى سيدة أعمال على التلفزيون، ترتدي دائمًا رقبة بولو باللون الكريمي المائل إلى الأبيض  عبارة عن سترة ضيقة تحت بدلة مقلمة باللون الكحلي أو بدلة فضفاضة قليلاً فوق بنطلون كراميل.
  • فستان مع معطف، على سبيل المثال، مظهر فيكتوريا بيكهام  حيث ارتدت قميص أبيض هش مع بنطلون كريمي عريض.
  • ارتداء الفرو الأنيق مع البنطلون الجينز أو الاسود في فصل الشتاء تعتبر إطلالة في غاية الشياكة.

للألوان لها دلالات عدة على نفسية الشخص الذي يرتديها، خاصة اللون الأبيض في فصل الشتاء حيث تجد العديد من الأشخاص يواجهون القلق من ارتداؤه، وتعتبر دلالة اللون الأبيض هو الترفيه والأشخاص الذين يرتدونه يميلون للرغبة في الاستحواذ ويتصفون بالأمانة والثقة.

 

ملابس بيضاء ملابس بيضاء من الرأس في الشتاء الشتاء اللون أبيضا بدلة البنطلون بيضاء ناصعة في شهر ديسمبر اللون الأبيض في الشتاء

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محو ثقافة العداء للسياحة

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