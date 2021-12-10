تخصيص 13 ألف متر لإقامة نادٍ للزراعيين فى أسيوط الجديدة

كشف الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، عن موافقة جهاز مدينة أسيوط الجديدة على تخصيص 13 ألف متر مربع في مدينة أسيوط الجديدة لصالح نقابة الزراعيين؛ لإقامة ناد للزراعيين على هذه المساحة، ضمن خطة الدولة للتوسع في إقامة المدن الجديدة وتحسين الخدمات المقدمة للمهندسين بالمحافظة.

جاء ذلك على هامش زيارة نقيب الزراعيين لمحافظة أسيوط، بحضور المهندس أحمد هريدي نقيب الزراعيين بمحافظة أسيوط وأعضاء مجلس إدارة فرع النقابة بأسيوط والمهندس صفوت ميلاد عضو مجلس النقابة العامة؛ لتفقد بعض الانجازات التي تمت لصالح المهندسين الزراعيين في أسيوط، وتفقد المبنى الخدمي ونادي الزراعيين بالمحافظة الذي تم إنشاء بأحدث الطرق والنظم المتعلقة بالإنشاءات، وتفقد إجراءات وأعمال الحماية المدنية بهذه الإنشاءات لخدمة «الزراعيين»، موضحا أن هذا النادي يضم قاعات للتدريب وقاعات للاحتفالات بمختلف المناسبات للزراعيين وأهاليهم.

وتفقد «خليفة»، خلال جولته بمحافظة أسيوط مستشفى الزراعيين، والمبني الخدمي والاجتماعي بأسيوط علي مساحه 400 م بتكلفة حوالي 12 مليون جنيه، موضحا إنه تم تطوير وإعادة تأهيل مستشفى الزراعيين بأسيوط ضمن حرص النقابة علي مدار الثلاثة أعوام الماضية على تحسين الخدمات الصحية للأعضاء من خلال مشروع الرعاية الصحية والذي بقدم ميزة للأعضاء المشتركين بلغت 17 ألف جنيه في السنة، ومشروع التكافل الاجتماعي الذي يحقق حياة كريمة لجموع الزراعيين، بما يعود للنفع على الزراعيين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

ولفت نقيب الزراعيين إلى نجاح النقابة نجحت في تنفيذ خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستغلال الأمثل للأصول التابعة للدولة أو المملوكة ملكية عامة أو تابعة للنقابات المهنية، مشيرا إلى أن النقابة نجحت في تحقيق هذه الأهداف بالاستغلال الأمثل لأصول النقابة على مستوى الجمهورية، والتي لم تستغل لأكثر من ثلاثين عاما.

وأوضح «خليفة» أن هذه الخطط التنفيذية تأتي بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمهندسين الزراعيين وأسرهم، فضلا عن الدور الاجتماعي والخدمي لهذه المقار بمختلف المحافظات، مشددا على أن هناك ضرورة حتمية لاستغلال الأصول الاستغلال الأمثل وعدم ترك هذه الأصول لأكثر من ثلاثين عاما بدون استغلال اقتصادي يعود بالنفع على الأعضاء.

وأشاد نقيب الزراعيين خلال لقائه المهندسين الزراعيين بمحافظة أسيوط بالمشروع القومي للرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتطوير الريف المصري وتحسين الخدمات المقدمة له، موضحا إنه يعد من أعظم المشروعات التى شهدتها مصر وساهمت في تغيير الخريطة الاجتماعي والاقتصادية لأهالينا في الريف، وهو ما ينطبق أيضا على مشروع تبطين الترع بمختلف المحافظات، ومنها ما يتم في مدينتي «صدفة» و«أبوتيج»، بمحافظة أسيوط نظرا لدوره في تحسين إنتاجية المحاصيل والقضاء على مشاكل وصول المياه إلي نهايات الترع.

كما أشاد «خليفة»، بمشروع تطوير وتحديث الري في الحقول باستخدام الري بالرش لزراعات القمح والبرسيم والري بالتنقيط في محاصيل البساتين وإنه نموذج يحتذى به، في ترشيد استهلاك مياه الري وزيادة إنتاجية المحاصيل، موضحا أن منظومة زراعة القمح على مصاطب تعد تجربة فريدة تبنتها الحكومة، وشجعت علي التوسع فيها وهو ما تم أيضا في قرى ومراكز أسيوط.

والتقى نقيب الزراعيين خلال جولته في أسيوط مع قيادات العمل النقابة بمحافظة أسيوط بحضور النائب مجدي سليم وكيل لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ، حيث تم مناقشة بعض الأمور المتعلقة بتعديل قانون النقابة والحزم التشريعية المتعلقة بتطوير العمل النقابة، مشددا على أهمية تعديل قانون النقابة الحالي رقم 31 لسنة 1966 لأنه لا يناسب المرحلة الحالية من تطور زراعي ونهضة زراعية حديثة، مشددا على أهمية دور الدولة في تطوير العمل النقابي لنقابة الزراعيين التي تعد أحد أهم النقابات المهنية في مصر.

وأضاف «خليفة» أنه تم خلال اللقاء مناقشة الدور الخدمي والمجتمعي والتوعوي الذي يقوم بها المهندسون الزراعيون؛ للحفاظ على البيئة وأهمية الاستغلال الأمثل للمخلفات الزراعية في أسيوط بما يعود بالنفع، وإقامة قيمة مضافة بدلا من حرق هذه المخلفات وأنا سعيد بانخفاض معدلات الحرق للمخلفات الزراعية في أسيوط نتيجة التوجه نحو جمع وكبس وتدوير المخلفات؛ مما يعد قيمة مضافة لهذه المحاصيل وخاصة مخلفات الذرة والقطن وغيرها من المخلفات.

وبحث نقيب الزراعيين خلال لقائه قيادات العمل الزراعي بمحافظة أسيوط تدريب وتأهيل المهندسين الزراعيين الجدد لسوق العمل بالتعاون مع الجمعيات الزراعية على عمليات تسويق المحاصيل والتوعية ورفع الوعي لدي الشباب؛ للحفاظ على التربة ومنع التعديات على الأراضي الزراعية بما يعود بالنفع على أهالينا وحتي رفع الوعي بالدورات، وخاصة التي يتم تنظيفها بالتعاون مع أكاديمية ناصر لشباب الزراعيين.