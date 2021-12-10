قنصل مصر بشيكاغو يبحث مع رئيس غرفتها التجارية تعزيز التعاون المشترك

بحث قنصل مصر العام بشيكاغو السفير الدكتور سامح أبو العينين مع رئيس الغرفة التجارية الرئيسية للمدينة الدكتور جاك لافين، تعزيز أوجه التعاون مع مصر في مختلف المجالات.



جاء ذلك خلال زيارة السفير أبو العينين لمقر غرفة شيكاجو ولقائه بجاك لافين، الذي سبق أن شغل منصب وزير التجارة والصناعة للولاية، حيث أكد - خلال الزيارة - حرص الغرفة وأعضائها على توطيد العلاقات مع مصر والمنطقة العربية وإفريقيا.



وأشار لافين إلى أن الغرفة الرئيسية لشيكاغو تشرف على 130 غرفة تجارية موزعة على المقاطعات الرئيسية بالولاية، كما تضم رؤساء كبريات المؤسسات الصناعية والتجارية في إلينوي، وأن الكثير منهم يرحب بالتعاون مع مصر كمدخل للدول العربية والأفريقية.



من ناحيته قال القنصل - في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في واشنطن - إنه قدم خلال الزيارة عرضا لأهم قطاعات الاستثمار في مصر وأهم المناطق الصناعية التجارية وقوانين الاستثمار والتسهيلات التي تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين.



وأضاف أن هناك طفرة تحققت - خلال الشهور القليلة الماضية - في مشاركة شيكاغو في مجالات مختلفة بمصر، منها: التعمير بعد الاستعانة بخبرات مؤسساتها في العاصمة الإدارية الجديدة وزيارة وزير إسكانها، إلى جانب مجالات التعليم، حيث هناك تعاون بين جامعة شيكاغو وجامعات القاهرة والإسكندرية والجامعة الأمريكية والمجال الطبي، بعد زيارة وفد طبي مصري كبير ومشاركته في المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية للأشعة.



وأوضح أنه جرى خلال الزيارة، بحث تعزيز التواصل بين غرفة شيكاغو الرئيسية وجمعية رجال الأعمال المصريين والغرفة التجارية الأمريكية بمصر.



ولفت القنصل إلى ما تقدمه مصر من تسهيلات استثمارية وفي منطقة قناة السويس وشبكة البنية الأساسية المتطورة توفر أرضا خصبة للأسواق الإفريقية، خاصة مع دورها المحوري في الاتحاد الإفريقي وعلاقاتها التجارية والاقتصادية المتطورة مع دول القارة.