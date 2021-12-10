الجمعة 10 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زيلينسكى: بحثت مع بايدن محادثاته مع بوتين وتسوية أزمة شرق أوكرانيا

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

ذكر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أنه بحث مع نظيره الأمريكي، جو بايدن، تسوية الأزمة شرق أوكرانيا و"سير المحادثات" مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، قال زيلينسكي، في تغريدة نشرها عبر "تويتر" ، إنه أجرى اتصالا هاتفيا استمر 90 دقيقة مع بايدن، مضيفا: "الرئيس الأمريكي أطلعني على سير محادثاته مع بوتين".  

 

وتابع: "كما بحثنا الصيغ المحتملة لتسوية النزاع في منطقة دونباس وتطرقنا إلى نهج الإصلاحات الداخلية في أوكرانيا".

 

بدره، قال المتحدث باسم مكتب زيلينسكي، أندريه يرماك، في تصريح تلفزيوني، إن "بايدن أكد أن الولايات المتحدة ستقدم، وهذا ما يحدث للتو، كل المساعدة الضرورية لكي تكون لدى أوكرانيا القدرة على الرد بكل شكل وفي أي وقت".

 

ونقل يرماك أن بايدن تعهد لزيلينسكي بـ"فرض الولايات المتحدة عقوبات قاسية على روسيا في حال إقدامها على العدوان ضد أوكرانيا".

 

وذكر مكتب زيلينسكي، في بيان، أنه بحث في الاتصال الهاتفي مع بايدن سبل توفير الدعم الأمني والمالي والسياسي لأوكرانيا.

 

وتابع البيان أن زيلينسكي أبلغ بايدن بأن أوكرانيا لديها "مقترحات واضحة" بشأن كيفية استئناف عملية السلام في منطقة دونباس بشرق البلاد.

 

وجاء في البيان أن زيلنسكي شكر بايدن على "دعمه الثابت والحازم والقوي لسيادة ووحدة أراضي" أوكرانيا، و"جدد التأكيد على التزامه الراسخ بإيجاد سبل لتحقيق السلام".

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وائل لطفي

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