في أيد أمينة.. «الصحة» تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

تكثف وزارة الصحة والسكان حملاتها القومية التي تستهدف علاج الأطفال والاعتناء بصحتهم، وخاصةً حملات التطعيم ضد شلل الأطفال.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، وذلك لرفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات.

وتطلق وزارة الصحة حملات التطعيم ضد الأمراض والفيروسات خاصةً للأطفال لأنهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.

منى إبراهيم، واحدة من الأمهات اللاتي قامن بتطعيم طفلتها في الحملة القومية لتطعيم الأطفال، تقول أنها حريصة على تطعيم أطفالها من الأمراض والفيروسات خاصةً مع انتشار فيروس كورونا.

وتضيف: "أن مثل هذه التطعيمات التي تطلقها الصحة مهمة لصحة الأطفال في مصر، لتعزيز الوقاية من الإصابة بأي أمراض من الممكن أن تصيبهم حال دخولهم المدارس".

وتابعت: "الفرق الطبية كانت تمر في جميع الشوارع المجاورة لمنطقة السكن الخاصة بنا لتطعيم جميع الأطفال، ولأن ابنتي عمرها 3 سنوات فا قمت بتطعيمها في إحدى هذه القوافل".

تستهدف الحملة تطعيم 16.5 مليون طفل من خلال 45 ألف فريق يضم 90 ألف عضو، خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، بالإضافة للفرق الإشراقية على جميع المستويات بالوزارة والمديريات والإدارات الصحية والمناطق الطبية.

ويقول إيهاب محمود، من إحدى قرى محافظة المنوفية، أن القوافل الطبية دائمًا ما تطوف في جميع القرى بالمحافظة، مؤكدًا أن القوافل شاملة الكشف على السيدات والأطفال وتطعيمهم.

تابع إيهاب: "أكثر من مرة لجأت إلى تلك القوافل للكشف على أولادي، وآخر زيارة إلى هذه القوافل كانت من أجل تطعيم أطفالي الإثنين، خاصة بعد تعليمات اطباء هذه القافلة".

بحسب وزارة الصحة فإن الحملة مجانية والطعم المستخدم هو طعم شلل الأطفال الفموي، حيث يتم تطعيم الطفل بنقطتين فى الفم مع التأكد من البلع، لحماية الأطفال من هذا المرض شديد العدوى الذي يسبب إعاقة مدى الحياة.

هناء حسين، من محافظة الدقهلية، تقول أن الحملات القومية التي تطلقها وزارة الصحة بالغة الأهمية، للحفاظ على صحة أطفالنا، لاسيما وأن عدد كبير من أطفالنا مناعتهم ضعيفة.

تابعت: “حملة تطعيم الأطفال ضد الشلل، كانت قوافلها منتشرة في كل القرى والشوارع، ومع دخول المدارس طعمت ابني في الحملة القومية”.

وترى أن مثل هذه التطعيمات التي تطلقها الصحة مهمة لصحة الأطفال في مصر، لتعزيز الوقاية من الإصابة بأي أمراض من الممكن أن تصيبهم حال دخولهم المدارس.

في عام 2006 أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من شلل الأطفال بشكل تام، في ظل اتخاذ وزارة الصحة سنويا إجراءات احترازية بإطلاق حملات للتطعيم لضمان سلامة الأطفال. التي تعيش فيها لإجراء التطعيمات للأطفال، وبالفعل قامت بتطعيم طفلها الذي لم يتجاوز الـ 3 سنوات بعد.