المؤبد لسائق بعد اتهامه بحيازة 8 كيلو هيروين في الإسكندرية

قرر محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار أحمد محمد عبد الوهاب أبوعمر، بمعاقبة سائق بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم بعضوية المستشارين عبد العظيم عبد الهادي البيه، وعبد العظيم صادق محمود، ومحمد عبد القادر الحلو، وسكرتارية الجنايات خميس قمر ومحمد أبو الخير.

ترجع أحداث القضية رقم 10217 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من ضباط مكافحة المخدرات بالقبض على المتهم وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مكافحة المخدرات قيام المتهم م.م.ح، سائق، بمزوالة نشاطا إجراميا في الاتجار في المواد المخدرة وخاصة مخدر الهيروين فتم استصدار اذن من النيابة العامة للقبض عليه وبتقنين الإجراءات تم ضبطه عقب تواجده داخل سيارة ملاكي وبتفتيشها عثر بداخلها على عدد 40 أسطوانة تحوي بداخلها على 8.324 كيلو جرام لمخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة أقر بحيازته للمواد المخدرة للاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والسيارة في عملية الترويج والهاتف المحمول للاتصال بعملائه فقررت أحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية.