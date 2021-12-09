حبس عاطل لاتجاره فى مخدر الشادو بكرداسة

أمرت نيابة كرداسة شمال الجيزة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتجاره في 12 كيسًا من مخدر الشادو بكرداسة.

اعترف المتهم ويدعى "محمد.ط" أنه ضبط أثناء كمين له، وضبط بحوزته على 12 كيسًا من مخدر الشادو يزن نحو 3جرامات، وأنه يتاجر في المخدرات منذ فترة، وكان يتواصل مع عملائه عن طريق الهاتف المحمول، استعدادًا لتوصيلها لعملائه بالمنطقة.

وأفادت التحقيقات بأن المتهم ضبط بحوزته على 12 كيسا من مخدر الشادو، وهاتف محمول، وسلاح أبيض (مطواة).

وطلبت النيابة العامة إرسال المضبوطات من مخدر الشادو، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافٍ عنها.

تمكن قسم شرطة كرداسة، من ضبط عاطل، لحيازته على الشادو عقب رصد تحركات المتهم، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الشادو معدة للبيع، واعترف المتهم بحيازتها للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.