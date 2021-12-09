كراتين ومشروبات.. حملة تطوعية لإنقاذ حيوانات الإسكندرية (صور)

بعد موجة التقلبات التي ضربت المدن الساحلية وخاصة محافظة الإسكندرية التى تتعرض بالأساس لـ«نوة قاسم» والتى ترتفع فيها الأمواج إلى 5 أمتار على الأقل، وفى وقت كثفت المحافظة جهودها لحماية وإنقاذ المواطنين فى تلك الظروف الجوية القاسية، على الجانب الآخر كان هناك من يضع فى حسبانه الحيوانات الضعيفة التى قد تلقى حتفها فى ظل تلك الظروف المناخية القاسية.

«لو لقيتوا حد بردان ف الشارع ابعتولي عشان نوديله الشوربه لغاية عنده».. بذلك المنشور عبر صفحتها على "فيس بوك" أطلقت المتطوعة شيماء الجنايني، عملًا إنسانيًا بمشاركة أصدقائها لإنقاذ قطط وكلاب الشارع، حيث قسموا أنفسهم إلى مجموعات لانقاذ الحيوانات الأليفة على طول كورنيش الاسكندرية.

حملة تطوعية لإنقاذ حيوانات الإسكندرية

شيماء قالت فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، تلك المخلوقات الضعيفة لا تجد مأوى تختبئ به خاصة في تلك المناطق المفتوحة، والبعض منها قد يموت من قسوة العاصفة الشتوية التي لا يستطيع تحملها.

حملة تطوعية لإنقاذ حيوانات الإسكندرية

وتابعت: تواصلنا مع مجموعة من الأصدقاء، للنزول معًا واصطحبنا كراتين ورقية للتعامل مع القطط وحمايتها من الجو السيئ، وأيضا وفرنا أطعمة مجففة لوضعها لهم واطعامهم.

وأضافت الجنايني أن التطوع لمساعدة الحيوانات لن يكون في أوقات البرد في موسم الشتاء لتلك المخلوقات الضعيفة، بل ستستمر إلى باقى أيام العام.

حملة تطوعية لإنقاذ حيوانات الإسكندرية

وشهدت محافظة الاسكندرية موجة من الطقس السىء مصحوبًا بهطول أمطار متوسطة على بعض أحياء المحافظة مع اقتراب نوة قاسم ورفعت محافظة الاسكندرية حالة الاستعدادات القصوى والتأهب استعدادا لتغيرات الطقس خلال نوة قاسم، والتي من المتوقع ان تشهد هطول في مياة الأمطار مع انخفاض درجات الحرارة، وارتفاع موج البحر لتصل ل ٥ متر فوق مستوى سطح البحر.

انقاذ حيوانات الشارع

انقاذ حيوانات الشارع

انقاذ حيوانات الشارع