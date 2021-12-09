روسيا تقلل فترة صلاحية نتيجة اختبار PCR للقادمين إليها

قررت الجهات الصحية في روسيا تقليل فترة صلاحية نتيجة اختبار PCR السلبية للقادمين إلى روسيا لـ48 ساعة بدلاً من 72.

أما بالنسبة للمواطنين الروس لا يزال بإمكانهم دخول روسيا دون شهادة اختبار PCR بنتيجة سلبية ويمكنهم القيام بذلك في خلال 48 ساعة بدلاً من 72 ساعة بعد وصولهم إلى روسيا وتحميل نتيجة الاختبار على موقع Gosuslugi الداخلي الخاص بإدارة الرعاية الصحية الروسية.

وأكدت شركة «مصر للطيران» على عملائها المسافرين عبر رحلاتها الدولية ضرورة مراجعة تعليمات وضوابط السفر للدول المختلفة قبل مغادرة رحلاتهم من الاتصال بالمركز على ١٧١٧ من أي موبايل أو زيارة مكاتب أو أقرب وكيل سياحي.