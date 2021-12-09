الخميس 09 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استمرار فعاليات مسابقة «مستقبل وطن» لأوائل الطلبة في بني سويف

المسابقة
المسابقة

واصل حزب مستقبل وطن في بني سويف بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، لليوم الرابع على التوالي، مسابقة أوائل الطلبة للشهادات العامة بمراحل التعليم (الإبتدائي، الإعدادي، الثانوي) داخل المجالس القروية بمراكز المحافظة السبع، وسط مشاركة طلابية متميزة.

يأتي ذلك في إطار دور الحزب المجتمعي برعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس أشرف رشاد النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام، والنائب حسام العمدة امين الحزب في بني سويف رئيس الهيئة البرلمانية لنواب الحزب بالمحافظة، والدكتورة منى عبد الله عضو مجلس النواب أمين التنظيم بالحزب.

ووجه النائب حسام العمدة أمين حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، الشكر الى الدكتور عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم في المحافظة ومدير التعليم العام ومدير الخدمات التعليمة ومديري عموم الإدارات وتوجيه المواد الدراسية، وكافة المدارس للجهد المبذول في إنجاح المسابقة في يومها الأول، وأعضاء اللجنة المشرفة على تنفيذ المسابقة وأمناء المراكز.

بني سويف مستقبل وطن مجلس النواب مديرية التربية والتعليم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الهيئة البرلمانية

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وائل لطفي

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