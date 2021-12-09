التحالف الدولى فى العراق يعلن انتهاء مهامه العسكرية

أعلن التحالف الدولي في العراق، الخميس، انتهاء دور قواته القتالي في العراق وذلك عقب اجتماع للجنة الفنية العراقية العسكرية مع نظيرتها في قوات التحالف.

قال التحالف في بيان: "لقد انتهى دورنا القتالي في العراق، كما جدّد العراق دعوته لنا، في هذه المرحلة الجديدة وترمز شراكتنا مع العراق إلى الحاجة إلى اليقظة المستمرة".

أضاف: "لقد خسرت عصابات داعش الإرهابية لكنها لم تنهزم بشكل دائم وسنقدم المشورة والمساعدة لقواتنا الشريكة لتمكينها من حماية شعب العراق".

ونشرت خلية الإعلام الأمني العراقي، الخميس، تفاصيل اجتماع اللجنة الفنية العسكرية العراقية برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، ونظيرتها في قوات التحالف برئاسة قائد قوات عمليات العزم الصلب في العراق اللواء جون برينان.

وذكرت الخلية في بيان أن "مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، استضاف اليوم في بغداد، اجتماعاً بين اللجنة الفنية العسكرية العراقية برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري ونظيرتها في قوات التحالف برئاسة قائد قوات عمليات العزم الصلب في العراق اللواء جون برينان (الولايات المتحدة)، بحضور نائبه العميد كارل هاريس (المملكة المتحدة) ومدير الادارة المشتركة بين الوكالات والبيئة المدنية العميد فنسنت كوست (فرنسا)، ومدير مكتب التعاون الامني في السفارة الأمريكية العميد كيث فيليبس، كما حضر الاجتماع قائد بعثة حلف شمال الأطلسي في العراق الفريق مايكل لوليسغارد (الدنمارك)".

أضافت أنه "حضر معاون رئيس اركان الجيش العراقي وقادة الأسلحة (البرية، والجوية، والدفاع الجوي، وطيران الجيش، والقوة البحرية) ومدير الاستخبارات العسكرية وممثل وزارة البشمركة، الذين عرضوا قائمة مرتبة حسب الأولويات للتعاون المؤسساتي التي تخطط القوات الأمنية العراقية والتحالف وبعثة حلف شمال الأطلـسي للتركيز عليها بشكل مشترك خلال 24 شهرا القادمة".

وعرض اللواء جون برينان، بحسب البيان، أنه "في ضوء عمليات نقل الأفراد والمعدات التي جرت مؤخرا الى خارج العراق، فإن التحالف سينهي بالكامل عملية الانتقال الى المهام غير القتالية قبل نهاية العام الحالي بموجب ما تم الاتفاق عليه".

وأكد مستشار الامن القومي العراقي قاسم الاعرجي، أن "التعاون سيستمر بين القوات العراقية والتحالف الدولي على صعيد المشورة والمساعدة والتمكين"، مقدماً التهنئة للاطراف المجتمعة على قرب الانهاء الكامل لعملية الانتقال بوقت أبكر مما كان مخططا له، ووفق متبنيات الحوار الاستراتيجي".

وبينت الخلية أن "الأطراف المشاركة في الاجتماع عاودت التأكيد على التزامها المتبادل بالتعاون المستمر، كما حددت بشكل واضح الكيفية التي سيَستمـر فيها التحالف بدعم العمليات التي تقودها القوات الأمنية العراقية، إضافة إلى ذلك، فإن قيادت العمليات المشتركة والتحالف الدولي ناقشا الدروس المستقاة من العمليات الناجحة التي جرت مؤخرا ضد داعش".

وأوضحت أن "الأطراف المجتمعة ناقشت السبل التي يمكن للقوات الامنية العراقية أن تقوم من خلالها بتنسيق وتركيز الدعم المقدم من قوات التحالف وبعثة حلف شمال الأطلسـي لتطوير القدرات المؤسساتية والعمليّاتية للقوات الامنية العراقية".

نوهت بأن "الأطراف المجتمعة، أعادت التأكيد على أن أفراد التحالف الدولي سيكونون موجودين بدعوة من الحكومة العراقية لتقديم المشورة والمساعدة والتمكين للقوات العراقية في تحقيق أهدافها لحماية الشعب العراقي والقضاء على داعش، وأن وجودهم يكون حصرا وفق السيادة العراقية والقوانين والأعراف الدولية، وأكدت الحكومة العراقية التزامها مجدداً بحماية افراد التحالف الدولي وبعثة حلف شمال الاطلـسي في العراق، كما أعادت الاطراف المجتمعة التأكيد على خطتها لاعادة تقييم التقدم الحاصل في هذه العلاقة بشكل فصلي، وضمن اطار مجموعة التنسيق الامني العراقية".