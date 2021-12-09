الغزي وسفير مصر بالعراق يبحثان مخرجات اللقاءات الثلاثية

بحث الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد الغزي، وسفير مصر ببغداد وليد محمد إسماعيل، الخميس، مخرجات اللقاءات الثنائية والثلاثية مع الجانبين المصري والأردني.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، أن الغزي استقبل إسماعيل وبحث الجانبان، مخرجات اللقاءات الثنائية والثلاثية مع الجانبين المصري والأردني، عبر المجلس التنسيقي (العراقي- الأردني- المصري) وآلية تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة في ما بينهم، خلال الزيارات المتبادلة للوفود، ولاسيما التي تعنى بالجوانب الخدمية".

وقال الغزي، بحسب البيان، إن "الحكومة العراقية، تبدي اهتماماً كبيراً بالعلاقات الثنائية مع مصر ؛ لما لها من عمق عربي وملفات مشتركة في الجوانب الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية".

وأبدى السفير المصري استعداد الشركات المصرية، للدخول إلى العراق، والمساهمة في عملية الإعمار في المحافظات كافة، بعد التوصل إلى مراحل متقدمة بين وزارتي الإعمار والإسكان في البلدين، وأن التحضيرات جاهزة للمُباشرة بمشروعات الطرق والجسور والمجمعات السكنية".

في مايو الماضي، اختتمت في العاصمة العراقية بغداد القمة الثلاثية بين قادة العراق ومصر والأردن والتي جاءت لبحث سبل التعاون والتنسيق والتكامل الاستراتيجي بين البلدان الثلاثة.

وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في ختام اجتماعه مع العاهل الأردني عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن القادة الثلاثة اتفقوا على "مواصلة التنسيق حول عدد من الملفات الإقليمية كالملف السوري والليبي وكذلك اليمني والفلسطيني، وعلى صياغة رؤية مشتركة حول هذه القضايا من خلال التعاون والتنسيق من أجل مساعدة أشقائنا في هذه الدول على مواجهة هذه التحديات".

أضاف الكاظمي: "ركزنا على الاستثمار والتعاون الاقتصادي، واتفقنا على رؤية مشتركة، ونجحنا في الوصول إلى تصورات محددة، ونحن الآن في مرحلة الوصول إلى تنفيذ هذه المشروعات، في مجالات الربط الكهربائي والزراعة والنقل، بالإضافة إلى مسألة الأمن الغذائي التي طرحها الملك عبدالله الثاني في لقاء القمة السابق".

وعقد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع نظيريه المصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي، قال فيه إن الاجتماع الثلاثي ناقش عدداً من القضايا، من بينها العمل المشترك في مجال الصناعات الدوائية وإنشاء مدن صناعية.