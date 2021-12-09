اليمن يختتم ورشة العمل التشاوري لمشاريع «الصحة العالمية» بعمان

اختتمت اليوم في العاصمة الأردنية عمان، ورشة العمل التشاوري والتخطيط لمشاريع منظمة الصحة العالمية الممولة من البنك الدولي في اليمن.

ناقشت الورشة، التي شاركت فيها اليمن بوفد برئاسة وزير الصحة، قاسم محمد بحيبح، على مدى يومين القضايا الفنية لمشروع رأس المال البشري الممول من البنك الدولي عبر منظمة الصحة العالمية.

في الختام، أشاد وزير الصحة اليمني بالدور الذي تضطلع به منظمة الصحة العالمية كشريك فاعل وكبير لوزارة الصحة والتي يعول عليها الكثير في ظل الظروف الراهنة لبلادنا، مثنيًا على أدوار البنك الدولي وجهوده المميزة في دعم القطاع الصحي عبر المنظمات الأممية.

من ناحيته، أشار ممثل منظمة الصحة العالمية لدى اليمن د. أدهم رشاد إلى أهمية المشروع الذي سيشكّل ركيزة مهمة للقطاع الصحي، منوهًا بجهود وزارة الصحة لتقوية العلاقات مع المنظمة وتذليل الصعوبات التي تواجه نشاطها.

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات، أبرزها الدعوة لتطوير العمل الصحي وتأسيس نظام معلوماتي صحي موحد ومتكامل يغطي القطاعات الصحية المختلفة والأنشطة الصحية لجميع المنظمات الدولية والمحلية العاملة في بلادنا لتحقق الفائدة المرجوة من المعلومات الصحيحة التي يتم البناء عليها الخطط والاستراتيجيات الصحية.

كما أوصت بعقد اجتماع شهري يضم الوزارة ومنظمة الصحة واليونيسيف يكرس لمناقشة وتقييم ماتم إنجازه وتقييم العمل الميداني للمشروع.