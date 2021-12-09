ياسمين عبد العزيز ليست الأولى.. فنانون وقعوا ضحايا الخطأ الطبي

لم تكن الفنانة ياسمين عبدالعزيز أولى ضحايا الأخطاء الطبية، فقد وقع العديد من المشاهير للتعرض لأخطاء طبية مختلفة، أدت الي فقدان الكثير منهم للحياة، ومن بينهم ياسمين عبدالعزيز التي عادت للحياة بأعجوبة، بعد أن عانت لمدة طويلة ودخولها في غيبوبة كادت أن تفارق الحياة ليشاء الله عز وجل وتتحسن الحالة الصحية، وإليكم في السطور التالية تقرير يوضح من هم المشاهير الذين خضعوا للأخطاء الطبية.

ياسمين عبد العزيز تعود للحياة بعد دخول في غيبوبة

عانت الفنانة ياسمين عبد العزيز من غيبوبة لمدة طويلة كادت أن تفارق الحياة بسببها، حيث أنها نتيجة لإجراء عملية جراحية وإزالة بعض تكيسات المبايض أدت إلى تلوث الدم داخل جسدها بأكمله نتيجة للإهمال الطبي الذي نتج عنه مضاعفات صحية، مما دفع الناس لمعرفة الحقائق الناتجة عن الأخطاء الطبية.

الفنانة فيفي عبده

تعرضت الفنانة فيفي عبده لوعكة صحية نتيجة تشخيص طبي خطأ أدي إلي تعرضها لبقائها لمدة بدون حركة، نتيجة حقنة تم اعطاءها لها بالخطأ، كما اذاعه الإعلامية بسمة وهبة عن تغير صوتها، والتأثير علي احبالها الصوتية، نتيجة خطأ طبي، وأخذ حقنة خاطئة.

الفنان أحمد راتب

عقب خطأ طبي أدي إلي وجود كمية من المياه علي الرئة، فارق الفنان أحمد راتب الحياة، نتجة وصف دواء خاطئ، ليفارق الحياة بعد فتره قليلة من تناول الدواء.

الفنانة حورية فرغلي

وعلي سبيل المثال تعرضت ايضا الفنانة حرية فرغلي للعديد من العمليات التجملية، وخضعت لعمليات جراحية فشلت كادت أن تغير ملامحها تماما، نتيجة لسقوطها من فوق حصان، وأثناء إجراء العملية تعرضت لكسر داخل أنفها، جعلها تعاني من التنفس والحديث بشكل سليم وأثر علي مشاركتها في الأعمال الفنية.

إيمان الحصري

تعرضت الإعلامية إيمان الحصري لوعكة صحية، منذ شهور، وأثناء إجراء العملية الجراحية تعرضت لمضاعفات أدت إلى تدهور حالتها الصحية، و خضوعها للعديد من العمليات الجراحية مما أدي إلي تدهور حالتها النفسية.

الفنان محمود عبد العزيز

قبل رحيل الفنان محمود عبدالعزيز، قام بإجراء، بعض التصليحات الطبية بأسنانه، ولكن نتيجة إلي الخطأ الطبي، أدي لإصابته بفيروس في الدم، نتج عنه الإصابة بالسرطان، وبعدها فارق الحياة.

فاطمه كشري ونسيان الطبيب لشاش طبي داخل بطنها

تعرض الفنانة فاطمة كشري لخطأ طبي كبير، كاد أن ينهي حياتها، حيث عانت كشري كثيرا نتيجة للوعكة الصحية أثرت علي حركتها، وذهبت إلى المستشفى واجرت عملية "فتق"، وأثناء إجراء العملية قام الطبيب المختص بنسيان قطعة من الشاش داخل بطنها، وأدي الي تعرضها لإجراء عمليه أخري وتدهور حالتها الصحية.

الفنان الراحل نجيب الريحاني

وفي نفس السياق تعرض الفنان نجيب الريحاني الي الإصابة، بمرض التيفوئيد، أثناء تواجده بإحدى المستشفيات، حيث فارق الحياة بعد أن أخذ جرعة زائدة من الدواء.

وعلى الرغم من التطور الطبي والتكنولوجيا في المستشفيات إلا أنه توجد بعض الأخطاء الطبية التي تؤدي إلي فقدان حياة البشر، أو التعرض لوعكات صحية تؤدي إلى تدهور الحالة الصحية.