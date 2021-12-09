الخميس 09 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب تغيير عملات نقدية.. المؤبد لـ3 قتلوا تاجرًا بالشرقية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة صاحبي محل مفروشات ورشة وعامل بالسجن المؤبد؛ لقيامهم بقتل تاجر والشروع فى قتل شقيقه وصديقه بإطلاق الأعيرة النارية عليهم لسرقة أموالهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالرحمن عبدالسلام، وعضوية المستشارين أسامة حسن ربيع وسامح السيد لاشين، وأمانة سر فيلبس صبحى.

ترجع وقائع القضية إلى شهر نوفمبر من عام 2016، حيث تلقى اللواء مدير أمن الشرقية إخطارا من مستشفى ديرب نجم المركزى بوصول مزارع مصابا بعدة أعيرة نارية، وأنه لفظ أنفاسه متأثرا بإصابته.

وأكدت التحريات أن مرتكب الواقعة صاحبا محل مفروشات وورشة وعامل، وأنهم عقدوا العزم على قتل المجنى عليهم لسرقتهم لعلمهم بقيامهم بالاتجار فى العملات النقدية.

وفى يوم الحادث استدرجوا المجنى عليهم إلى مكان الواقعة بدعوى تغيير عملات نقدية، وما إن وصلوا حتى قاموا بإطلاق الأعيرة النارية عليهم بطريقة عشوائية فأصابت أحدهم، وأودت بحياته، وتم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة التى قدمتهم لمحكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

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