الخميس 09 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

10 إطلالات مبهرة للمغنية الأمريكية الأشهر «بيونسيه» (صور)

بيونسيه
بيونسيه

أصبحت “بيونسيه” واحدة من أكثر النساء متابعًة فى العالم، لما لها من حس مذهل  فيما يتعلق بالأناقة والموضة، سواء كانت تقف على السجادة الحمراء، أو ترتدي الجينز غير الرسمي.

“بيونسيه” تعرف كيف تخطف الانتباه، إلي الحد الذي جعل بعض النقاد يصنفها من أكثر المشاهير تأثيرًا في مجال الموضة عالميًا.

«الدستور» ترصد فى السطور التالية أبرز إطلالتها شعبية طبقا لموقع “elle”..

2020 روك نيشن في الداخل
بيونسيه

في يوم 25 يناير 2020 ظهرت ف في لوس أنجلوس مع جاي زي زوجها مرتدية فستان زي ياقة رسمية، وكان يرتدي هو من علامة فرانشيسكو مورانو.

شون كومز عيد ميلاد باش الخمسين مقدم من سيروك فودكا
بيونسيه

في يوم 14 ديسمبر 2019، اختارت هذا الزي الأسود الجرىء لحضور حفلة عيد ميلاد شون كومبس الخمسين في لوس أنجلوس جنبًا إلى جنب مع جاي زي.

وصول كبار الشخصيات في العرض الأول لفيلم "ذا ليون كينج" الأوروبي
بيونسيه

كما ظهرت في 14 يوليو 2019، على السجادة الحمراء للعرض الأول لفيلم The Lion King في لندن بفستان ذهبي من Nguyen Cong Tri ذو فتحة جانبية عالية.

العرض الأول لسجادة ديزني الحمراء "الأسد الملك"
بيونسيه

9 يوليو 2019، ارتدت من علامة الكسندر ماكوين، أثناء العرض الأول لفيلم The Lion King في لوس أنجلوس إلى جانب Blue Ivy.

2019 Roc Nation The Brunch in
بيونسيه

كما ظهرت في 9 فبراير 201، مبتسمة لالتقاط صورة مع كيفن هارت في إطلالة زهرية من Balmain أثناء تناول وجبة فطور وغداء Roc Nation في لوس أنجلوس.

مهرجان المواطن العالمي عرض مانديلا 100
بيونسيه

ارتدت 2 ديسمبر 2018، أطقمًا منقوشة من قطعة واحدة لمهرجان المواطن العالمي في جوهانسبرج ، بجنوب إفريقيا

 

مدينة الأمل روح الحياة مهرجان 2018 بالداخل
بيونسيه

11 أكتوبر 2018

أثناء الغناء علي المسرح، فضلت ثوب من حجر الراين بفتحة عالية في سانتا مونيكا ، كاليفورنيا.

بيونسيه وجاي زي جولة نيو جيرسي "أون ذا رن 2"
بيونسيه

 

2 أغسطس 2018


ظهرت برداء من قطعة واحدة مطرزة ومرصعة باللؤلؤ للأداء الغنائي  بنيو جيرسي في جولتها "On the Run II".

بيونسيه وجاي زي جولة نيو جيرسي "أون ذا رن 2"
بيونسيه

2 أغسطس 2018


 ارتدت ثوبًا واسعا  ذهبي اللون عند الظهور على خشبة المسرح في إيست رذرفورد بنيو جيرسي.

 

بيونسيه وجاي زي جولة نيو جيرسي "أون ذا رن 2"
بيونسيه

2 أغسطس 2018
 

مرة أخري قامت بالغناء في زي ملكي ذهبي وأرجواني.

 

بيونسيه وجاي زي "أون ذا رن 2" جولة في الولايات المتحدة الافتتاحية كليفلاند
بيونسيه

25 يوليو 2018
 

تواجدت بأوهايو من أجل جولتها "On the Run II" في زي بورجوندي مبهر.

 

بيونسيه وجاي زي جولة "أون ذا رن 2" في غلاسكو
بيونسيه

9 يونيو 2018
 

ارتدت زيًا معدنيًا بالكامل بأسكتلندا.

بيونسبيه إطلالات بيونسيه ملابس بيونسيو جاي زي البوب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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