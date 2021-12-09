10 إطلالات مبهرة للمغنية الأمريكية الأشهر «بيونسيه» (صور)

أصبحت “بيونسيه” واحدة من أكثر النساء متابعًة فى العالم، لما لها من حس مذهل فيما يتعلق بالأناقة والموضة، سواء كانت تقف على السجادة الحمراء، أو ترتدي الجينز غير الرسمي.

“بيونسيه” تعرف كيف تخطف الانتباه، إلي الحد الذي جعل بعض النقاد يصنفها من أكثر المشاهير تأثيرًا في مجال الموضة عالميًا.

«الدستور» ترصد فى السطور التالية أبرز إطلالتها شعبية طبقا لموقع “elle”..

بيونسيه

في يوم 25 يناير 2020 ظهرت ف في لوس أنجلوس مع جاي زي زوجها مرتدية فستان زي ياقة رسمية، وكان يرتدي هو من علامة فرانشيسكو مورانو.

بيونسيه

في يوم 14 ديسمبر 2019، اختارت هذا الزي الأسود الجرىء لحضور حفلة عيد ميلاد شون كومبس الخمسين في لوس أنجلوس جنبًا إلى جنب مع جاي زي.

بيونسيه

كما ظهرت في 14 يوليو 2019، على السجادة الحمراء للعرض الأول لفيلم The Lion King في لندن بفستان ذهبي من Nguyen Cong Tri ذو فتحة جانبية عالية.

بيونسيه

9 يوليو 2019، ارتدت من علامة الكسندر ماكوين، أثناء العرض الأول لفيلم The Lion King في لوس أنجلوس إلى جانب Blue Ivy.

بيونسيه

كما ظهرت في 9 فبراير 201، مبتسمة لالتقاط صورة مع كيفن هارت في إطلالة زهرية من Balmain أثناء تناول وجبة فطور وغداء Roc Nation في لوس أنجلوس.

بيونسيه

ارتدت 2 ديسمبر 2018، أطقمًا منقوشة من قطعة واحدة لمهرجان المواطن العالمي في جوهانسبرج ، بجنوب إفريقيا

بيونسيه

11 أكتوبر 2018

أثناء الغناء علي المسرح، فضلت ثوب من حجر الراين بفتحة عالية في سانتا مونيكا ، كاليفورنيا.

بيونسيه

2 أغسطس 2018



ظهرت برداء من قطعة واحدة مطرزة ومرصعة باللؤلؤ للأداء الغنائي بنيو جيرسي في جولتها "On the Run II".

بيونسيه

2 أغسطس 2018



ارتدت ثوبًا واسعا ذهبي اللون عند الظهور على خشبة المسرح في إيست رذرفورد بنيو جيرسي.

بيونسيه

2 أغسطس 2018



مرة أخري قامت بالغناء في زي ملكي ذهبي وأرجواني.

بيونسيه

25 يوليو 2018



تواجدت بأوهايو من أجل جولتها "On the Run II" في زي بورجوندي مبهر.

بيونسيه

9 يونيو 2018



ارتدت زيًا معدنيًا بالكامل بأسكتلندا.