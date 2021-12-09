10 إطلالات مبهرة للمغنية الأمريكية الأشهر «بيونسيه» (صور)
أصبحت “بيونسيه” واحدة من أكثر النساء متابعًة فى العالم، لما لها من حس مذهل فيما يتعلق بالأناقة والموضة، سواء كانت تقف على السجادة الحمراء، أو ترتدي الجينز غير الرسمي.
“بيونسيه” تعرف كيف تخطف الانتباه، إلي الحد الذي جعل بعض النقاد يصنفها من أكثر المشاهير تأثيرًا في مجال الموضة عالميًا.
«الدستور» ترصد فى السطور التالية أبرز إطلالتها شعبية طبقا لموقع “elle”..
في يوم 25 يناير 2020 ظهرت ف في لوس أنجلوس مع جاي زي زوجها مرتدية فستان زي ياقة رسمية، وكان يرتدي هو من علامة فرانشيسكو مورانو.
في يوم 14 ديسمبر 2019، اختارت هذا الزي الأسود الجرىء لحضور حفلة عيد ميلاد شون كومبس الخمسين في لوس أنجلوس جنبًا إلى جنب مع جاي زي.
كما ظهرت في 14 يوليو 2019، على السجادة الحمراء للعرض الأول لفيلم The Lion King في لندن بفستان ذهبي من Nguyen Cong Tri ذو فتحة جانبية عالية.
9 يوليو 2019، ارتدت من علامة الكسندر ماكوين، أثناء العرض الأول لفيلم The Lion King في لوس أنجلوس إلى جانب Blue Ivy.
كما ظهرت في 9 فبراير 201، مبتسمة لالتقاط صورة مع كيفن هارت في إطلالة زهرية من Balmain أثناء تناول وجبة فطور وغداء Roc Nation في لوس أنجلوس.
ارتدت 2 ديسمبر 2018، أطقمًا منقوشة من قطعة واحدة لمهرجان المواطن العالمي في جوهانسبرج ، بجنوب إفريقيا
11 أكتوبر 2018
أثناء الغناء علي المسرح، فضلت ثوب من حجر الراين بفتحة عالية في سانتا مونيكا ، كاليفورنيا.
2 أغسطس 2018
ظهرت برداء من قطعة واحدة مطرزة ومرصعة باللؤلؤ للأداء الغنائي بنيو جيرسي في جولتها "On the Run II".
2 أغسطس 2018
ارتدت ثوبًا واسعا ذهبي اللون عند الظهور على خشبة المسرح في إيست رذرفورد بنيو جيرسي.
2 أغسطس 2018
مرة أخري قامت بالغناء في زي ملكي ذهبي وأرجواني.
25 يوليو 2018
تواجدت بأوهايو من أجل جولتها "On the Run II" في زي بورجوندي مبهر.
9 يونيو 2018
ارتدت زيًا معدنيًا بالكامل بأسكتلندا.