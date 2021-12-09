الخميس 09 ديسمبر 2021
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سياسي

«حماة الوطن»: «قادرون باختلاف» يضمن حياة كريمة لذوي الاحتياجات الخاصة

دكتور حامد الهدهد
دكتور حامد الهدهد

رحب الدكتور حامد عبد اللطيف الهدهد، الفقيه القانوني، أمين تنظيم حزب حماة الوطن بالجيزة، بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من جانب مجلس النواب بمناقشة مقترح يتضمن إنشاء صندوق قادرون باختلاف لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة مشيرا إلى أن تفعيل هذا المقترح يضمن حياة كريمة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.

وأضاف الهدهد، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الرئيس السيسي يعير أصحاب الاحتياجات الخاصة اهتماما كبيرا وغير مسبوق حيث يتم توفير كافة احتياجاتهم المادية والمعنوية والتشريعية مشيرا إلى أنه تم إصدار وتعديل عدد كبير من التشريعات من جانب مجلس النواب، على مدار الفترة الماضية ساهم في تعزيز مكانة ذوي الاحتياجات وحلت العديد من التحديات والمشاكل التي كانت موجودة في هذا الملف.

وأكد الفقيه القانوني، أن هناك أكثر من مقترح بمشروع قانون تم تقديمه خلال الأيام الماضية حول صندوق قادرون باختلاف يتضمن رؤية كاملة حول سيتضمن وجود سواء فيما يتعلق بتوفير الموارد المالية لدعم ذوي الهمم والاحتياجات أو تمكينهم في المجتمع وضمان أكبر مكاسب لهم في الوظائف والتعيينات الحكومية.

وأشار الهدهد أن ذوي الاحتياجات الخاصة جزء لا يتجزأ من المجتمع وضمان حياة كريمة لهم هو حق دستوري، مشيرا إلى أن ما تقوم به الدولة في هذا الملف يعكس حرص الرئيس السيسي على دعمهم وتشجيعهم دمجهم في المجتمع.

وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء صندوق قادرون باختلاف لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة،وذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت منذ أيام بعنوان قادرون باختلاف لرعاية ذوى الهمم. 

فيما أعلن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم بمشروع قانون جديد لإنشاء صندوق "قادرون باختلاف"، استجابة للرئيس الذي طالب مجلسَي النواب والشيوخ بإعداد تشريع جديد تحت اسم صندوق "قادرون باختلاف" لدعم ذوي الهمم والقدرات الخاصة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي ذوى الاحتياجات الخاصة قادرون باختلاف التحديات لذوي الاحتياجات الخاصة حامد عبد اللطيف الهدهد صندوق قادرون باختلاف

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