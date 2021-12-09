رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية يحتفل بعيد «الحبل بلا دنس»

احتفل المطران يوسف سويف، رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية بالذبيحة الالهية في كنيسة سيدة الحبل بلا دنس في القبيات بمناسبة عيد الحبل بلا دنس، عاونه المونسنيور الياس جرجس والخوري نبيل الزريبي خادم الرعية والخوري جوزيف البيسري والخوري جورج اسحاق.

في عظته تمنى لأبناء الرعية أن يكون هذا العيد عيداً مباركاً، مقدّماً القدّاس على نيّة أبناء الرعية، إذ أن العيد الحقيقي هو عندما نتّحد مع بعضنا البعض بالصلاة ونكون حقيقةً جماعة واحدة تُعبّر عن حقيقة كنيسة يسوع المسيح التي هي جسد واحد، ورأس هذا الجسد هو يسوع مُخلّص العالم.

وترأس الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، صلاة القداس الإلهي، بمناسبة الاحتفال بعيد العذراء التي حبل بها بلا دنس الخطيئة الأصلية، وذلك بكنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بشبرا.

واحتفل أيضًا بالسيامة الدياكونية للشماس الإكليريكي ميشيل ألفي، وذلك بمشاركة صاحب النّيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأب يوسف أسعد، راعي الكنيسة، والقمص بيشوي فوزي، الوكيل الرعوي، والأب بيشوي رسمي، مدير الكلية الإكليريكية بالمعادي، وعدد من الآباء الكهنة، والشمامسة الإكليريكيين، وأسرة الشماس المحتفى به.

كما ذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بأبوقرقاص، أن الأنبا بشارة جوده، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، ترأس احتفال عيد مريم العذراء التي حبل بلا دنس الخطيئة الأصلية، وذلك بكنيسة السيدة العذراء بطنطاوي.