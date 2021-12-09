إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة بمركز أبوتشت بقنا

أصيب 9 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة بيجو أمام قرية الحبيل الشرقي التابعة لمركز أبوتشت شمالي قنا.

وتلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بيجو أمام قرية الحبيل الشرقي التابعة لمركز أبوتشت شمالي قنا.

وأسفر الحادث عن إصابة عبدالرحيم عبداللطيف، 55 عامًا، وسيد ذكي، 51 عامًا، وصاحي البنا، 39 عامًا، وعوض عبدالجيد، 44 عامًا، وسعيد لبيب، 57 عامًا، وممدوح عبدالجليل، 55 عامًا، وأحمد أبوالوفا، 54 عامًا، وعاطف أحمد، 40 عامًا.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، ونقل المصابين إلى المستشفى.