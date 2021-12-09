الرعاية الصحية تعلن ختام فعاليات حملة «سكرك موترك.. في إيدك تسيطر» بالأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية انتهاء فعاليات حملة “سكرك موترك.. في إيدك تسيطر” بمحافظة الأقصر، وتحقيق المستهدف منها بنسبة 100%، والتي استهدفت الفحص الطبي لكافة المواطنين بشكل عام وأصحاب الأمراض المزمنة ومرضى السكري بشكل خاص، وذلك لكافة الفئات العمرية بإقليم جنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة في بيانها، اليوم، خلال حملة «سكرك موترك.. في إيدك تسيطر»، التي تم إطلاقها بمحافظة الأقصر، تم الكشف على أكثر من 30.000 مواطن مصري وأجنبي، وذلك من خلال عدد من الأماكن الثابتة بالمستشفيات ووحدات ومراكز صحة الأسرة التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، إضافة إلى عدد من العيادات المتنقلة التي غطت كافة مناحي وقرى محافظة الأقصر، كـ"الممشى السياحي أمام عبّارة الأهالي، الساحات الدينية، والكنائس، والأديرة"، علاوة على مقرات العمل المختلفة بالدواوين الحكومية المختلفة بالمحافظة والأماكن الأكثر ارتيادًا، وذلك للكشف على أكبر عدد من المواطنين من أهالي جنوب الصعيد.

وأضاف البيان، خلال الحملة تم تحويل أكثر من 2000 حالة تم اكتشاف إصابتهم بمرض السكري أو أي من الأمراض المزمنة، للمتابعة الدورية بوحدات ومراكز طب الأسرة التابعة للهيئة بالأقصر البالغ عددهم 49 وحدة ومركزًا لطب الأسرة تابعين لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر حتى الآن، وذلك لاتخاذ اللازم طبيًا معهم، وتقديم الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم.

وأكد د. أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، اهتمام الهيئة بإطلاق مبادرات صحية توعوية وتثقيفية ومتابعة طبية دورية على أرض الواقع، بكافة محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، لا سيما لأهالي جنوب الصعيد، وذلك بالتعاون بين شركاء النجاح من القطاع الخاص، وتحقيقًا لالتزام الهيئة بتوفير كافة الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة سواء التشخيصية أو العلاجية من ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وبأعلى مستوى من الجودة التميز ووفقًا لأحدث المعايير العالمية، وذلك وصولًا لأن تكون هيئة الرعاية الصحية ومنشآتها (قبلة الطب في مصر).

وأشار الدكتور أحمد السبكي، أن الهدف الرئيسي من إطلاق وتبني الهيئة للحملات والمبادرات الصحية هو توفير حزم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة وبجودة عالمية لكافة المواطنين، بدءًا من تعزيز الوعي حول أسباب الأمراض وعوامل الخطورة المؤدية إليها وكيفية الوقاية منها، مرورًا بالفحص المبكر للأمراض وسرعة علاجها، وخاصة المزمنة منها، وصولًا إلى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لعلاج الأمراض لمنع تفاقمها أو الإصابة بمضاعفاتها وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا، وذلك بما يتماشى مع جهود الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطلاق المبادرات الصحية الرئاسية والكشف المبكر عن الأمراض لتحسين جودة الحياة والحفاظ على الصحة العامة للمصريين.

جدير بالذكر، أن مبادرة الهيئة العامة للرعاية الصحية «سكرك موترك.. في إيدك تسيطر»، هي مبادرة أطلقتها الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد ، بالتزامن مع اليوم العالمي لمرض السكري، على مدار عامين متتاليين، وامتدت هذا العام لتشمل محافظة الأقصر، حيث استمرت فعالياتها بالأقصر حتى نهاية نوفمبر 2021، واستهدفت الحملة الكشف الطبي الدوري عن مرض السكري أو أحد مضاعفاته، علاوة على تقديم الخدمات التثقيفية والتوعوية من خلال منشورات توعوية تم توزيعها على المواطنين، تشرح كيفية تجنب مضاعفات مرض السكري، وآليات التعايش مع مرض السكري بأمان، وأهمية اتباع نمط حياة صحي في تفادي أي من مضاعفاته، وعدد من النصائح العلاجية حسب أحدث التوصيات العالمية.