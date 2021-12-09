إزالة 194 حالة تعدٍّ على نهر النيل وفرعيه فى 9 محافظات

نفذ قطاع حماية وتطوير نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية.

الحملة القومية لاسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن

وشن قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، الخميس، حملات إزالة موسعة للمخالفات تضمنت تنفيذ 194 إزالة في نطاق محافظات "الجيزة – الغربية – كفرالشيخ – الدقهلية – دمياط – المنيا - أسيوط – سوهاج – قنا - الأقصر"، وبذلك يصبح إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل 72249 إزالة منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة، وفي إطار الحد من المخالفات والتعديات وإزالتها على نفقة المخالفين بالتعاون مع قوات الأمن والأجهزة المحلية المختصة.

ضمان سلامة التصرفات المائية لجميع الاستخدامات

من جهته قال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، إنه يتم العمل للحفاظ على مجرى نهر النيل من جميع أشكال التعديات والمخالفات، وأيضًا مواجهة مصادر التلوث وكل أنواع الحشائش بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكل الاحتياجات المائية.

التصدى لكل التعديات على النيل قانونيًا

كما أوضح رئيس القطاع لـ"الدستور"، أن التحدي الأكبر هو العمل على القضاء على كل أشكال التعديات التي يقوم البعض بإقامتها على جانبي نهر النيل بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة.

يأتي ذلك في إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة، وذلك في إطار أحكام قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984، وقانون حماية مجرى نهر النيل من التلوث رقم 18 لسنة 1982، لتحقيق عنصر الردع اللازم وعدم العودة إلى المخالفة.