الخميس 09 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تحرر 8326 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة

حملات الكمامات
حملات الكمامات

 ضبطت أجهزة وزارة الداخلية 8326 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 8283 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 43 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

 كما تم تحرير 829 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق،  وضبط 197 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات 1191 شيشة.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

الداخلية مخالفة مجال منع تداول الشيشة الكمامات الواقية سداد الغرامة المقررة

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وائل لطفي

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