«تورط في اغتيال النائب العام».. معلومات عن الإرهابي يحيى موسى

قضت الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، بالسجن المؤبد للإرهابي يحيى موسى وشقيق حسن مالك و21 آخرين على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج، كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 عامًا لـ18 متهمًا وبراءة 4، وانقضاء الدعوى لـ2 للوفاة.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن يحيى موسى الإرهابي.