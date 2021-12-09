«تورط في اغتيال النائب العام».. معلومات عن الإرهابي يحيى موسى
قضت الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، بالسجن المؤبد للإرهابي يحيى موسى وشقيق حسن مالك و21 آخرين على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج، كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 عامًا لـ18 متهمًا وبراءة 4، وانقضاء الدعوى لـ2 للوفاة.
وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن يحيى موسى الإرهابي.
- يعمل يحيى موسى طبيبًا، حيث تدرج في صفوف جماعة الإخوان الإرهابية حتى أصبح عضوا بمكتب الإرشاد.
- عُيّن متحدثا رسميا باسم وزارة الصحة عقب وصول الإخوان إلى حكم مصر.
- فر إلى تركيا عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في سبتمبر من العام 2013.
- شارك يحيى موسى فى التخطيط لعملية اغتيال النائب العام هشام بركات، كما تورط في محاولة اغتيال مفتي مصر السابق على جمعة.
- أُدرج يحيى موسى على قوائم الإرهاب في مصر بعد الحكم عليه بالمؤبد فى محاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر، واغتيال اثنين من طاقم حراسته 14 يونيو 2020.
- يُعد موسى مسؤول إدارة الكيان المسلح في الجماعة الإرهابية، ومطلوب لدى الإنتربول، حيث أنه محكوم عليه في العديد من القضايا الإرهابية.
- تورط يحيى موسى في استهداف الكنيسة البطرسية بالكاتدرائية عن طريق إعداد الإرهابي الذي يصفونه بأنه "انتحاري" محمود شفيق، كما أنه أشرف على استهداف كنيستى طنطا والإسكندرية، ليكون السبب فى سقوط العشرات من الضحايا فى الحوادث الإرهابية الثلاثة.
- نسق مع عناصر حركة إرهابية عبر إعادة تشكيل مجموعات مسلحة عنقودية من العناصر الإخوانية المتحركة على الساحة الداخلية.
- عمل يحيى موسى على إعداد العناصر الإرهابية نفسيًا وعسكريًا لتصعيد العمل المسلح واغتيال بعض رموز الدولة واستهداف مؤسساتها الحيوية بعمليات تفجيرية.
- بعد هروبه من مصر عقب ثورة 30 يونيو، هرب إلى تركيا ويعد تحركاته الرئيسية ما بين أنقرة واسطنبول.