وزيرة الخارجية البريطانية تجري محادثات مع نظيرها الأوكراني في لندن

أجرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، محادثات مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الذي يزور لندن حاليًا، في إطار الحوار الاستراتيجي بين المملكة المتحدة وأوكرانيا.

وقالت تروس في هذا الصدد: "كان من دواعي سروري أن أرحب بوزير الخارجية دميترو كوليبا، في لندن بعد اجتماعنا المثمر الأسبوع الماضي خلال اجتماع وزراء خارجية الناتو في لاتفيا".

وأضافت: "الوضع الذي تواجهه أوكرانيا اليوم هو الذي رأيناه مرارًا من كتاب قواعد اللعبة في الكرملين.. تحاول روسيا زعزعة استقرار جيرانها الديمقراطيين في محاولة عقيمة لفرض سيطرتها عليهم"، حسبما أورد الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.

وأكدت تروس، أن المملكة المتحدة ستواصل، جنبًا إلى جنب مع شركائنا في الناتو والأوروبيين، دعم سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وقالت: "ندعو روسيا إلى تهدئة التوترات والتمسك بالتزاماتها الدولية بما في ذلك الإبلاغ عن تحركات القوات والعودة إلى طاولة المفاوضات لإجراء محادثات جادة. إن أي توغل روسي سيكون خطأ استراتيجيًا".

وتعد المحادثات بين تروس وكوليبا أول حوار استراتيجي بين المملكة المتحدة وأوكرانيا، وهو جزء من اتفاقية وقعها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارته إلى لندن العام الماضي، وتهدف المحادثات إلى تعميق العلاقات بين البلدين وتعزيز التجارة والاستثمار في المستقبل.