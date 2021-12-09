علي ربيع يصور المشاهد النهائية من فيلم «زومبي على جنبي»

يواصل الفنان علي ربيع تصوير المشاهد النهائية من أحداث فيلمه السينمائي الجديد «زومبي على جنبي»، ويتبقى لعلي ربيع يومين للانتهاء من تصوير العمل بالكامل بعد عدة توقفات نظرًا لإصابة أبطاله بفيروس كورونا المستجد قبل شهور.

ويدخل الفيلم مراحله النهائية خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر الجاري، إذ يدخل مرحلة المونتاج والمكساج خلال الفترة المقبلة، استعدادًا لعرضه.

وكان على ربيع قد كشف في تصريحات سابقة، عن موعد عرض الفيلم بدور العرض، قائلًا: «إن شاء الله نشارك بيه في موسم رأس السنة»، مضيفًا أنه لم يتعاقد حتى الآن على أي عمل درامي للمشاركة به في الموسم الرمضاني المقبل.

يذكر أن المطربان الشعبيان محمود الليثي ورضا البحراوي انتهينا من تسجيل الأغنية الرئيسية للفيلم، والتي من المقرر أن يشاركهما الغناء فيها علي ربيع حيث تم تصويره على طريقة الفيديو كليب، لطرحها ضمن الحملات الدعائية للعمل بمجرد الانتهاء من عمليات المونتاج.

ويجسد بطل العمل الفنان على ربيع خلال أحداث الفيلم شخصية مطرب مهرجانات يتعرض لعدد من المواقف الكوميدية، على أن تدور القصة بشكل عام في إطار من الدراما الكوميدية المعتمدة على الإفيهات طوال أحداثه.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي وكوميدي لايت، حيث يرتبط علي ربيع بالفنانة هاجر أحمد عاطفيًا ضمن الأحداث، وتجمعهما قصة حب ولكنهما يتعرضان لمشاكل واعتراض من قبل أهل هاجر أحمد، بسبب وظيفة علي ربيع، حيث يعمل كمطرب شعبي، ما يجعلهما يدخلان في صراع خاصة بعد ظهور الزومبي ضمن الأحداث.

أبطال الفيلم

«زومبي على جنبي» تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكى وبطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، عمرو عبد الجليل، كريم عفيفي، هاجر أحمد، شيماء سيف، محمد أوتاكا، عارفة عبدالرسول، محمد محمود، وعدد من الفنانين.

يذكر أن على ربيع شارك مؤخرا في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43 وشهدت الفقرة التي قدمها بصحبة الفنان خالد الصاوي ترحيبا كبيرا من الحاضرين.