عميد «ألسن عين شمس» تشارك في احتفالات تنزانيا بعيد الاستقلال

شاركت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، في احتفالات السفارة التنزانية بالقاهرة، بمناسبة عيد استقلالها الستين، بحضور /Anselimu Bahati، سفير دولة تنزانيا بالقاهرة، الدكتور على البحراوى، الأستاذ بكلية الهندسة وعضو اللجنة الخاصة بإنشاء فرع لجامعة عين شمس بجمهورية تنزانيا المتحدة، ولفيف من الشخصيات العامة.

وخلال كلمتها، تقدمت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، بالتهنئة لدولة تنزانيا شعبًا وقيادة بمناسبة عيد الاستقال، مؤكدة أن تلك اللحظات الفارقة من عمر الأوطان تسعى إليها شعوب العالم، وتمثل نقطة انطلاقة جديدة نحو آفاق التطور والتحرر.

وأشارت إلى أنه في ظل إهتمام الدولة المصرية بظهيرها الإفريقي ورئاستها لمنظمة الكوميسا ممثلة في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في رسالة واضحة للدور الريادي للدولة المصرية واهتمامها بالشعوب الصديقة في جوارنا الأفريقي الذي يشهد التاريخ على الدور المحورى للدولة المصرية بكامل مؤسساتها في رفع المعاناة و دفع عجلة التنمية في مختلف أرجاء القارة الإفريقية.

وتحرص الدولة المصرية بكافة مؤسساتها على مد جسور التواصل مع دول الظهير الإفريقي والعمل على تحقيق التنمية المستدامة المشتركة، فعلي سبيل المثال تم تأسيس قسم اللغات الإفريقية بكلية الألسن جامعة عين شمس، ويضم القسم شعبة خاصة باللغة السواحيلية، وهي ثاني لغة انتشارا في القارة الافريقية بعد اللغة العربية، وسابع لغات العالم في القائمة المعتمدة بالأمم المتحدة.

وعلى الرغم من إنشاء شعبة اللغة السواحيلية منذ 10 سنوات فقط، إلا أن الإقبال كان كبير على الالتحاق بالقسم، ودعم الجانب التنزاني الشقيق بالمحاضرين من أهل اللغة لتحقيق أقصى استفادة لطلاب الكلية.

كما سخرت جامعة عين شمس كافة إمكانياتها لتوفير سبل الراحة لطلاب تنزانيا والجوار الإفريقي كافة من خلال الموافقة على إنشاء مكتب لرعاية لطلاب الدول الإفريقية الشقيقة ودعمهم بكافة متطلباتهم للدراسة بالجامعة.

ويشارك طلاب اللغة السواحيلية بالكلية في العديد من الفعاليات والأنشطة الخاصة بالدول الأفريقية بالتعاون مع سفاراتهم بالقاهرة، بهدف إعداد خريج ممارس للغة بشكل متميز.

وأوضحت خلال كلمتها أن من بين اللغات العالمية تقف اللغة العربية راسخة بما تتمتع به من شبكة العلاقات على المستويات كافة؛ الثقافية، والتاريخية، والدينية، والسياسية، والاقتصادية، تربطها بثقافات العالم أجمع، لذلك يقدم قسم اللغة العربية بكلية الألسن جامعة عين شمس، الفرصة الذهبية لإتقان مهارات اللغة العربية، ووضع الطلاب في قلب التفاعلات الثقافية العالمية، من خلال برنامج متميز في اللغة والترجمة بنظام الساعات المعتمدة للناطقين بغير العربية.